https://ria.ru/20250723/kurs-2030971504.html

Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию

Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию - РИА Новости, 23.07.2025

Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, которые оказались... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:20:00+03:00

2025-07-23T20:20:00+03:00

2025-07-23T20:53:00+03:00

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, которые оказались повреждены в результате действий вооруженных сил Украины. "Подписано постановление правительства Курской области о выплате в размере 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, подвергшимся атакам ВСУ и получившим федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Региональная мера поддержки будет действовать, начиная с 6 августа 2024 года", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам врио губернатора, выплату получат все, кто был вынужден покинуть свой дом из-за повреждений. Речь идет о 445 гражданах, 111 из которых пострадали в Курсе в результате атаки ВСУ 15 апреля.

https://ria.ru/20250722/boeviki-2030613511.html

курская область

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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины