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Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию - РИА Новости, 23.07.2025
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20:20 23.07.2025 (обновлено: 20:53 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kurs-2030971504.html
Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию
Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию - РИА Новости, 23.07.2025
Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, которые оказались... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:20:00+03:00
2025-07-23T20:53:00+03:00
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, которые оказались повреждены в результате действий вооруженных сил Украины. "Подписано постановление правительства Курской области о выплате в размере 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, подвергшимся атакам ВСУ и получившим федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Региональная мера поддержки будет действовать, начиная с 6 августа 2024 года", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам врио губернатора, выплату получат все, кто был вынужден покинуть свой дом из-за повреждений. Речь идет о 445 гражданах, 111 из которых пострадали в Курсе в результате атаки ВСУ 15 апреля.
https://ria.ru/20250722/boeviki-2030613511.html
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курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Жителям Курской области, чьи дома пострадали от ВСУ, выплатят компенсацию

Власти Курской области выплатят по 195 тыс руб жителям домов, поврежденных ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, которые оказались повреждены в результате действий вооруженных сил Украины.
"Подписано постановление правительства Курской области о выплате в размере 195 тысяч рублей жителям домов вне приграничья, подвергшимся атакам ВСУ и получившим федеральную выплату по 150 тысяч рублей в связи с утратой имущества. Региональная мера поддержки будет действовать, начиная с 6 августа 2024 года", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, выплату получат все, кто был вынужден покинуть свой дом из-за повреждений. Речь идет о 445 гражданах, 111 из которых пострадали в Курсе в результате атаки ВСУ 15 апреля.
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