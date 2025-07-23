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В Кремле рассказали о содержании переговоров России и Украины в Стамбуле

В Кремле рассказали о содержании переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025

В Кремле рассказали о содержании переговоров России и Украины в Стамбуле

На переговорах РФ и Украины в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжением взаимных обменов, сообщил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:45:00+03:00

2025-07-23T12:45:00+03:00

2025-07-23T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На переговорах РФ и Украины в Стамбуле будут обсуждаться вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию и продолжением взаимных обменов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины. "Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

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