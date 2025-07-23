https://ria.ru/20250723/kredit-2030797134.html
Число выданных автокредитов в июне сильно упало в сравнении с 2024 годом
Число выданных автокредитов в июне сильно упало в сравнении с 2024 годом - РИА Новости, 23.07.2025
Число выданных автокредитов в июне сильно упало в сравнении с 2024 годом
Количество выданных в России автомобильных кредитов в июне составило 88,5 тысяч, увеличившись по сравнению с предшествовавшим месяцем на 7,8%, но упав к июню... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:50:00+03:00
2025-07-23T11:50:00+03:00
2025-07-23T11:50:00+03:00
экономика
москва
санкт-петербург
россия
алексей волков (биатлонист)
национальное бюро кредитных историй
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество выданных в России автомобильных кредитов в июне составило 88,5 тысяч, увеличившись по сравнению с предшествовавшим месяцем на 7,8%, но упав к июню прошлого года более чем на 40%, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июне 2025 года составило 88,5 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8% (в мае 2025 года - 82,1 тысячи единиц)", - сообщается в релизе. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача таких кредитов, напротив, существенно сократилась - на 41,1%. Общий объем выданных автомобильных кредитов вырос в июне к маю на 11,1%, до 116,1 миллиарда рублей, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 47,3%. Наибольшее количество кредитов было выдано в Московской области (5,71 тысячи), Москве (5,6 тысячи), Татарстане (4,4 тысячи), Санкт-Петербурге (4,01 тысячи) и Краснодарском крае (3,98 тысячи). А сократилось количество выданных на покупку автомобиля кредитов из числа 30 лидеров по этому показателю лишь в Белгородской области (на 3,6% к маю). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 6,1% и 3,6% соответственно. Количество автомобильных кредитов, выдаваемых ежемесячно с начала года, по-прежнему существенно меньше их выдачи за аналогичные периоды прошлого года, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в пресс-релизе. "Такой динамике также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны", - пояснил он. "После падения во второй половине 2024 года, обусловленной ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже немного подросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более "бюджетных" машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - также прокомментировал Волков.
https://ria.ru/20250701/kredit-2026416022.html
https://ria.ru/20250701/avtomobili-2026412652.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, алексей волков (биатлонист), национальное бюро кредитных историй
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Алексей Волков (биатлонист), Национальное бюро кредитных историй
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество выданных в России автомобильных кредитов в июне составило 88,5 тысяч, увеличившись по сравнению с предшествовавшим месяцем на 7,8%, но упав к июню прошлого года более чем на 40%, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"Количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июне 2025 года составило 88,5 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8% (в мае 2025 года - 82,1 тысячи единиц)", - сообщается в релизе. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача таких кредитов, напротив, существенно сократилась - на 41,1%.
Общий объем выданных автомобильных кредитов вырос в июне к маю на 11,1%, до 116,1 миллиарда рублей, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 47,3%.
Наибольшее количество кредитов было выдано в Московской области
(5,71 тысячи), Москве
(5,6 тысячи), Татарстане (4,4 тысячи), Санкт-Петербурге
(4,01 тысячи) и Краснодарском крае
(3,98 тысячи).
А сократилось количество выданных на покупку автомобиля кредитов из числа 30 лидеров по этому показателю лишь в Белгородской области
(на 3,6% к маю). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 6,1% и 3,6% соответственно.
Количество автомобильных кредитов, выдаваемых ежемесячно с начала года, по-прежнему существенно меньше их выдачи за аналогичные периоды прошлого года, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
"Такой динамике также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны", - пояснил он.
"После падения во второй половине 2024 года, обусловленной ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже немного подросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более "бюджетных" машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - также прокомментировал Волков.