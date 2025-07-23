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На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США - РИА Новости, 23.07.2025
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08:44 23.07.2025 (обновлено: 09:39 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html
На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США
На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США - РИА Новости, 23.07.2025
На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины антиамериканским переворотом... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:44:00+03:00
2025-07-23T09:39:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об это он заявил в соцсети X."Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее", — говорится в публикации. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/tramp-2030762864.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США

Кошкович назвал упразднение НАБУ антиамериканским переворотом Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об это он заявил в соцсети X.

"Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Мы узнаем". Трамп неожиданно набросился на Киев
08:20
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.

Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Профессор раскрыл, что произошло на Западе после решения Зеленского
09:39
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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