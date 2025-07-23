На Западе раскрыли, на что решился Зеленский в отношении США
Кошкович назвал упразднение НАБУ антиамериканским переворотом Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал упразднение Национального антикоррупционного бюро Украины антиамериканским переворотом Владимира Зеленского. Об это он заявил в соцсети X.
"Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее", — говорится в публикации.
"Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее", — говорится в публикации.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.