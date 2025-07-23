https://ria.ru/20250723/kontakty-2031003431.html
Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп
Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп - РИА Новости, 23.07.2025
Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп
Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T22:39:00+03:00
2025-07-23T22:39:00+03:00
2025-07-23T22:39:00+03:00
в мире
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владимир мединский
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп. "Мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250723/medinskij-2031000036.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Киев, Россия, Владимир Мединский, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп
Мединский надеется, что контакты с Киевом продолжатся на уровне рабочих групп