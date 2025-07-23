https://ria.ru/20250723/kontakty-2031003431.html

Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп

Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп - РИА Новости, 23.07.2025

Мединский надеется на дальнейшие контакты с Киевом на уровне рабочих групп

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:39:00+03:00

2025-07-23T22:39:00+03:00

2025-07-23T22:39:00+03:00

в мире

киев

россия

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп. "Мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250723/medinskij-2031000036.html

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Станислав Ванд

в мире, киев, россия, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле