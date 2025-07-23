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В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции
В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции - РИА Новости, 23.07.2025
В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции
Командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:07:00+03:00
2025-07-23T09:07:00+03:00
2025-07-23T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил глава нацполиции Иван Выговский. "В ДТП в Донецкой области погиб командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан", - написал Выговский в социальной сети Facebook*. Казбан командовал бригадой с сентября 2024 года.* запрещена в РФ как экстремистская.
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Украина, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Facebook, В мире
В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции
Выговский: командир штурмовой бригады "Лють" полиции Украины Казбан умер в ДНР