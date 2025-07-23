https://ria.ru/20250723/komandir-2030766832.html

В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции

В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции - РИА Новости, 23.07.2025

В ДНР умер командир штурмовой бригады "Лють" украинской полиции

Командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:07:00+03:00

2025-07-23T09:07:00+03:00

2025-07-23T09:07:00+03:00

украина

донецкая народная республика

донецкая область

вооруженные силы украины

facebook

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030766671_0:112:1455:930_1920x0_80_0_0_8bde892045613bc87bf3822458ae914a.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан погиб в ДТП на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, сообщил глава нацполиции Иван Выговский. "В ДТП в Донецкой области погиб командир объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан", - написал Выговский в социальной сети Facebook*. Казбан командовал бригадой с сентября 2024 года.* запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027085516.html

украина

донецкая народная республика

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, донецкая область, вооруженные силы украины, facebook, в мире