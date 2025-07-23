https://ria.ru/20250723/kishinev-2030796533.html

Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе

Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе - РИА Новости, 23.07.2025

Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе

Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией, сообщил РИА Новости депутат парламента Василий Боля. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:46:00+03:00

2025-07-23T11:46:00+03:00

2025-07-23T13:39:00+03:00

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алексей лунгу

цик молдавии

парламентские выборы в молдавии

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КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией, сообщил РИА Новости депутат парламента Василий Боля. "Алексею стало плохо, он вызвал скорую. У полицейских не было причин его задерживать. Это беспредел", — сказал он.Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Представители блока прибыли в суд для обжалования решения об отказе в регистрации на выборы. Оппозиционер заявил, что не поедет в участок без присутствия адвоката. В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.

https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030188617.html

https://ria.ru/20250720/moldavija-2030234408.html

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