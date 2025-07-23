Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе
Депутат Боля: лидеру "Шанса" Лунгу стало плохо при попытке задержания в Кишиневе
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramЛидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией
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КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией, сообщил РИА Новости депутат парламента Василий Боля.
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"Алексею стало плохо, он вызвал скорую. У полицейских не было причин его задерживать. Это беспредел", — сказал он.
Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Представители блока прибыли в суд для обжалования решения об отказе в регистрации на выборы. Оппозиционер заявил, что не поедет в участок без присутствия адвоката.
В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.