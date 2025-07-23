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Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе - РИА Новости, 23.07.2025
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11:46 23.07.2025 (обновлено: 13:39 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/kishinev-2030796533.html
Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе
Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе - РИА Новости, 23.07.2025
Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе
Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией, сообщил РИА Новости депутат парламента Василий Боля. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:46:00+03:00
2025-07-23T13:39:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией, сообщил РИА Новости депутат парламента Василий Боля. "Алексею стало плохо, он вызвал скорую. У полицейских не было причин его задерживать. Это беспредел", — сказал он.Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Представители блока прибыли в суд для обжалования решения об отказе в регистрации на выборы. Оппозиционер заявил, что не поедет в участок без присутствия адвоката. В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.
https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030188617.html
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в мире, кишинев, молдавия, василий боля, блок "победа" , алексей лунгу, цик молдавии, парламентские выборы в молдавии
В мире, Кишинев, Молдавия, Василий Боля, Блок "Победа" , Алексей Лунгу, ЦИК Молдавии, Парламентские выборы в Молдавии
Лидеру партии "Шанс" стало плохо при попытке задержания в Кишиневе

Депутат Боля: лидеру "Шанса" Лунгу стало плохо при попытке задержания в Кишиневе

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramЛидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией
Лидеру молдавской оппозиционной партии Шанс Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией, сообщил РИА Новости депутат парламента Василий Боля.
«
"Алексею стало плохо, он вызвал скорую. У полицейских не было причин его задерживать. Это беспредел", — сказал он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Представители блока прибыли в суд для обжалования решения об отказе в регистрации на выборы. Оппозиционер заявил, что не поедет в участок без присутствия адвоката.
В субботу ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.

Блок "Победа" объединяет партии, выступающие за восстановление отношений с Россией и интеграцию с ЕАЭС. Избирательный список возглавляет глава Гагаузии Евгения Гуцул. Сейчас она находится под домашним арестом по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024 году.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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20 июля, 08:27
 
В миреКишиневМолдавияВасилий БоляБлок "Победа"Алексей ЛунгуЦИК МолдавииПарламентские выборы в Молдавии
 
 
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