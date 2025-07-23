Киргизия предложила тестировать детей мигрантов на знание русского у себя
Киргизия предложила тестировать детей мигрантов на знание русского языка у себя
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 23 июл — РИА Новости. Киргизия предложила проводить на своей территории тесты для детей трудовых мигрантов, планирующих выехать в Россию, сообщили журналистам в пресс-службе МИД республики.
Вопрос об обязательном тестировании детей мигрантов на уровень владения русским языком для поступления в школу обсуждался на встрече заместителя главы киргизского МИД Алмаза Имангазиева с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым.
"Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в Кыргызской Республике", — говорится в релизе.
Еще один вопрос касался легализации миграционного статуса граждан Киргизии в России. Бишкек попросил об открытии дополнительных окон приема документов в миграционных центрах и подразделениях МВД, поскольку число обращений растет и образуются очереди. Говорилось на встрече и о необходимости установить прямое взаимодействие между киргизскими консулами и руководством российских подразделений, чтобы своевременно решать возникающие проблемы.
По итогам встречи представители обеих стран подтвердили приверженность конструктивному диалогу и готовность и дальше прилагать усилия к облегчению пребывания граждан Киргизии в России.
C 1 апреля дети мигрантов начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Для положительного результата требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно экзамен он сможет сдать не раньше чем через три месяца. Кроме того, перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России.