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Киев должен прояснить ситуацию с удерживаемыми жителями Курской области

Киев должен прояснить ситуацию с удерживаемыми жителями Курской области - РИА Новости, 23.07.2025

Киев должен прояснить ситуацию с удерживаемыми жителями Курской области

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский призвал Киев прояснить статус удерживаемых на Украине мирных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T22:03:00+03:00

2025-07-23T22:03:00+03:00

2025-07-23T22:25:00+03:00

киев

украина

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир мединский

вооруженные силы украины

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский призвал Киев прояснить статус удерживаемых на Украине мирных жителей Курской области.Он подчеркнул, что российская делегация была вынуждена констатировать, что один пункт договоренностей не был выполнен до конца."Не все мирные жители Курской области, которые были "эвакуированы" ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного - около 30 человек - но они по-прежнему удерживаются Украиной. Я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой. Как вы говорите. А если вы взяли их в заложники, как взял ХАМАС в свое время - первого, кто попался под руку, тогда давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - сказал Мединский журналистам.Он добавил, что в таком случае Россия готова их обменять. "Тогда только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберете слово", - сказал Мединский.Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился в среду вечером, переговоры двух делегаций продлились около одного часа.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030998924.html

киев

украина

курская область

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киев, украина, курская область, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле