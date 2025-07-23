Рейтинг@Mail.ru
В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/kiev-2030994934.html
В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ
В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ
Тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ),... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:51:00+03:00
2025-07-23T21:51:00+03:00
в мире
киев
украина
львов
владимир зеленский
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030785038_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5d077750d62537d5fb0a4aa78a865d54.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что по всей Украине в среду пройдут митинги против ограничения полномочий НАБУ. Позже украинские СМИ сообщили, что акции протеста проходят в 13 городах страны, в том числе в Киеве. "В Киеве тысячи людей вышли на акцию протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Акция протеста проходит на площади возле театра имени Ивана Франко в центре города. По информации украинского издания "Страна.ua", количество людей увеличивается, протестующие заполнили всю площадь. Издание отмечает, что мобильная связь практически не работает. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии документ был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру вторника СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, они планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html
киев
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030785038_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_cbc0f4071fcb4370474a849518102805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, львов, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ

В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против ограничения прав НАБУ

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukУчастники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Участники акции протеста в Киеве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что по всей Украине в среду пройдут митинги против ограничения полномочий НАБУ. Позже украинские СМИ сообщили, что акции протеста проходят в 13 городах страны, в том числе в Киеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
FT раскрыла, почему Зеленский спешил взять под контроль НАБУ и САП
Вчера, 19:22
"В Киеве тысячи людей вышли на акцию протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное".
Акция протеста проходит на площади возле театра имени Ивана Франко в центре города. По информации украинского издания "Страна.ua", количество людей увеличивается, протестующие заполнили всю площадь. Издание отмечает, что мобильная связь практически не работает.
Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии документ был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру вторника СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, они планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Закон об ограничении НАБУ и САП шокировал команду Зеленского, пишут СМИ
Вчера, 03:27
 
В миреКиевУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала