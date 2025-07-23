https://ria.ru/20250723/kiev-2030994934.html

В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ

В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025

В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста против закона о НАБУ

Тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ),... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:51:00+03:00

2025-07-23T21:51:00+03:00

2025-07-23T21:51:00+03:00

в мире

киев

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владимир зеленский

артем дмитрук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Тысячи человек собрались на акции протеста в центре Киева против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что по всей Украине в среду пройдут митинги против ограничения полномочий НАБУ. Позже украинские СМИ сообщили, что акции протеста проходят в 13 городах страны, в том числе в Киеве. "В Киеве тысячи людей вышли на акцию протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Акция протеста проходит на площади возле театра имени Ивана Франко в центре города. По информации украинского издания "Страна.ua", количество людей увеличивается, протестующие заполнили всю площадь. Издание отмечает, что мобильная связь практически не работает. Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии документ был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру вторника СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, они планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html

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в мире, киев, украина, львов, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины