Хирурга, прооперировавшего жену главы ФЕОР, госпитализировали с инсультом
Хирург, неудачно прооперировавшая жену раввина, госпитализирована с инсультом
© Фото : соцсети Екатерины Лонской в соцсетиЕкатерина Лонская
© Фото : соцсети Екатерины Лонской в соцсети
Екатерина Лонская. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пластический хирург Екатерина Лонская, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России Инна Борода, находится в больнице с инсультом, говорится в Telegram-канале, посвященном ее уголовному делу.
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"Сегодня в 14:00 должно было состояться судебное заседание в апелляции по делу Екатерины Лонской. Судебное заседание отложено, поскольку со вчерашнего дня Екатерина находится в нейрореанимации с диагнозом: ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Екатерина сейчас в тяжелом состоянии", — сказано в сообщении.
Ранее суд в Москве приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься пластической хирургией на 2,5 года. Ей вменяли совершение преступления по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Врач вину не признала и обжаловала приговор.
По версии прокуратуры Москвы, Лонская в октябре 2023 года, исполняя ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности, "при проведении эстетической операции в частной клинике допустила дефекты лечения и диагностики", что привело к "стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью".
Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского рассказали РИА Новости, что супруга раввина Александра Бороды обратилась в московскую клинику, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться к хирургу в Италии, сейчас у Инны видит только один глаз — на 30 процентов.