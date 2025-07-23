https://ria.ru/20250723/khabarovsk-2030860312.html
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за непогоды
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 23.07.2025
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим ЧС после сильного ливня с мощными порывами ветра ввели в Хабаровске, где без света остались более 1,8 тысячи объектов, часть из них уже подключена,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:19:00+03:00
2025-07-23T15:19:00+03:00
2025-07-23T15:41:00+03:00
происшествия
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Режим ЧС после сильного ливня с мощными порывами ветра ввели в Хабаровске, где без света остались более 1,8 тысячи объектов, часть из них уже подключена, сообщает мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале. "Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в целях организации работ по устранению последствий прохождения сильного ливня с мощными порывами ветра. Скорость ветра достигала до 22 метров в секунду, а количество осадков составило 26 миллиметров. В результате без электроснабжения остались более 1,8 тысячи объектов", - отметил градоначальник. По словам мэра, в среду коммунальные службы восстанавливали газо- и электроснабжение, проводили уборку поваленных деревьев. "На оперативном штабе было доложено, что все социальные объекты подключены к электроснабжению. Аварийными бригадами ведется работа по подключению еще 12 частных и 18 многоквартирных домов", - сказал Кравчук. По поручению мэра оперативный штаб начал мониторинг с целью обнаружения мест завалов и обрывов электросетей, ведет контроль работы спецмашин на вверенных территориях. "По сообщениям синоптиков, вечером возможны продолжительные грозовые ливни в разных частях города. Мониторинг ситуации ведем в круглосуточным режиме", - добавил Кравчук. В среду сообщалось, что шквалистый ветер повалил более 130 деревьев в Хабаровске, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250722/mchs-2030629062.html
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происшествия, хабаровск
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за непогоды
Мэр Хабаровска Кравчук: в городе ввели режим ЧС после сильного ливня
ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости.
Режим ЧС после сильного ливня с мощными порывами ветра ввели в Хабаровске, где без света остались более 1,8 тысячи объектов, часть из них уже подключена, сообщает мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале
.
"Принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в целях организации работ по устранению последствий прохождения сильного ливня с мощными порывами ветра. Скорость ветра достигала до 22 метров в секунду, а количество осадков составило 26 миллиметров. В результате без электроснабжения остались более 1,8 тысячи объектов", - отметил градоначальник.
По словам мэра, в среду коммунальные службы восстанавливали газо- и электроснабжение, проводили уборку поваленных деревьев.
"На оперативном штабе было доложено, что все социальные объекты подключены к электроснабжению. Аварийными бригадами ведется работа по подключению еще 12 частных и 18 многоквартирных домов", - сказал Кравчук.
По поручению мэра оперативный штаб начал мониторинг с целью обнаружения мест завалов и обрывов электросетей, ведет контроль работы спецмашин на вверенных территориях.
"По сообщениям синоптиков, вечером возможны продолжительные грозовые ливни в разных частях города. Мониторинг ситуации ведем в круглосуточным режиме", - добавил Кравчук.
В среду сообщалось, что шквалистый ветер повалил более 130 деревьев в Хабаровске
, идет расчистка территории, информации о пострадавших не поступало.