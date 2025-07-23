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ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники

ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники - РИА Новости, 23.07.2025

ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель при закупках вычислительной техники на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков на 217,3... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:53:00+03:00

2025-07-23T10:53:00+03:00

2025-07-23T10:53:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картель при закупках вычислительной техники на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков на 217,3 миллиона рублей, возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Бизнес Стандарт", ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн", сообщило ведомство. "ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники. Признаки нарушений обнаружены на электронных аукционах для нужд ряда госзаказчиков", - говорится в сообщении. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Бизнес Стандарт", ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн", - добавляется там. В службе уточнили, что компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники. "Организации отказались от конкурентной борьбы, систематически используя единую модель поведения при участии в электронных аукционах", - отметили в ведомстве. По данным ФАС, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 217,3 миллиона рублей. В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы по части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия