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Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии - РИА Новости, 23.07.2025
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии
Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:01:00+03:00
2025-07-23T17:01:00+03:00
2025-07-23T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero. "Сверхлегкий самолет вчера утром упал на одну из двух проезжих частей автомагистрали в провинции Брешиа", — говорится в материале. По данным издания, самолет потерял высоту, упал и загорелся. Находившие на борту мужчина 75 лет и женщина 60 лет погибли на месте.
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Крушение легкомоторного самолета на трассе в итальянской провинции Брешиа
Легкомоторный самолет упал на трассу в итальянской провинции Брешиа, погибли пилот и пассажир.
2025-07-23T17:01
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в мире, ломбардия, италия
В мире, Ломбардия, Италия
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии
Messaggero: сверхлегкий самолет рухнул на шоссе в Италии, погибли два человека