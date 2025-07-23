Рейтинг@Mail.ru
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 23.07.2025 (обновлено: 19:10 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/italija-2030890923.html
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии - РИА Новости, 23.07.2025
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии
Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:01:00+03:00
2025-07-23T19:10:00+03:00
в мире
ломбардия
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030894584_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7f12e97d2755f22b1cba38276e20c65.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero. "Сверхлегкий самолет вчера утром упал на одну из двух проезжих частей автомагистрали в провинции Брешиа", — говорится в материале. По данным издания, самолет потерял высоту, упал и загорелся. Находившие на борту мужчина 75 лет и женщина 60 лет погибли на месте.
https://ria.ru/20250714/samolet-2029111999.html
ломбардия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крушение легкомоторного самолета на трассе в итальянской провинции Брешиа
Легкомоторный самолет упал на трассу в итальянской провинции Брешиа, погибли пилот и пассажир.
2025-07-23T17:01
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030894584_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c78d1051a0f842151b7873b154b5f4a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ломбардия, италия
В мире, Ломбардия, Италия
Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии

Messaggero: сверхлегкий самолет рухнул на шоссе в Италии, погибли два человека

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero.
«
"Сверхлегкий самолет вчера утром упал на одну из двух проезжих частей автомагистрали в провинции Брешиа", — говорится в материале.
По данным издания, самолет потерял высоту, упал и загорелся. Находившие на борту мужчина 75 лет и женщина 60 лет погибли на месте.
Спасатели на месте крушения легкомоторного самолета Beechcraft B200 в лондонском аэропорту Саутенд - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
При крушении легкомоторного самолета под Лондоном погибли четыре человека
14 июля, 20:37
 
В миреЛомбардияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала