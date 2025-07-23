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Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии

Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии - РИА Новости, 23.07.2025

Сверхлегкий самолет упал на проезжую часть в Италии

Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero. РИА Новости, 23.07.2025

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сверхлегкий самолет потерпел крушение в коммуне Аццано-Мелла в провинции Брешиа области Ломбардия в Италии, пилот и пассажир погибли, пишет издание Messaggero. "Сверхлегкий самолет вчера утром упал на одну из двух проезжих частей автомагистрали в провинции Брешиа", — говорится в материале. По данным издания, самолет потерял высоту, упал и загорелся. Находившие на борту мужчина 75 лет и женщина 60 лет погибли на месте.

https://ria.ru/20250714/samolet-2029111999.html

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Крушение легкомоторного самолета на трассе в итальянской провинции Брешиа Легкомоторный самолет упал на трассу в итальянской провинции Брешиа, погибли пилот и пассажир. 2025-07-23T17:01 true PT0M36S

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в мире, ломбардия, италия