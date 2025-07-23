https://ria.ru/20250723/istochnik-2030854835.html

Источник: задержанных челябинских чиновников этапируют в Москву

Источник: задержанных челябинских чиновников этапируют в Москву - РИА Новости, 23.07.2025

Источник: задержанных челябинских чиновников этапируют в Москву

Экс-замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, управделами губернатора Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:09:00+03:00

2025-07-23T15:09:00+03:00

2025-07-23T15:12:00+03:00

москва

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Экс-замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, управделами губернатора Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова, задержанных по делу о превышении полномочий, этапируют в Москву для избрания меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Всех троих задержанных этапируют в Москву для избрания меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

москва

челябинская область

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москва, челябинская область, происшествия