https://ria.ru/20250723/istochnik-2030803346.html

Источник: лидера молдавской партии "Шанс" вызвали в полицию

Источник: лидера молдавской партии "Шанс" вызвали в полицию - РИА Новости, 23.07.2025

Источник: лидера молдавской партии "Шанс" вызвали в полицию

Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу получил предписание явиться в полицию 30 июля для дачи объяснений по делу о... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:20:00+03:00

2025-07-23T12:20:00+03:00

2025-07-23T12:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу получил предписание явиться в полицию 30 июля для дачи объяснений по делу о "неповиновении полиции", сообщил РИА Новости один из активистов политсилы. Ранее в среду лидеру оппозиционной партии стало плохо во время попытки задержания полицией у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Политик был доставлен в городскую больницу после того, как правоохранители без объяснения причин попытались его задержать. Политик от госпитализации отказался. "Алексею вручили предписание явиться в полицейский участок 30 июля прямо на выходе из больницы. Полицейские не объясняют конкретные причины вызова, но выразили недовольство тем, что он отказался сегодня ехать в участок без адвоката. За это его обвинили в неповиновении полиции", - сообщил активист. В среду блок "Победа" оспаривает в Апелляционном суде отказ ЦИК зарегистрировать его для участия в парламентских выборах. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030538455.html

https://ria.ru/20250722/moldaviya-2030721618.html

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кишинев, молдавия, гагаузия, василий боля, евгения гуцул, в мире