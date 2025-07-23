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Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия - РИА Новости, 23.07.2025
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00:54 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия - РИА Новости, 23.07.2025
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия
Иран согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T00:54:00+03:00
2025-07-23T00:54:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
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ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Иран согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что обогащение урана на территории Ирана продолжится в рамках международного права. Пезешкиан дал первое телевизионное интервью после завершения ирано-израильского 12-дневного военного противостояния и лечения после ранения, полученного в результате израильской бомбардировки. "Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны", - отметил иранский президент. Он добавил, что "обогащение урана на территории Ирана будет продолжаться в будущем в рамках международного права". "Разговоры о завершении нашей ядерной программы - всего лишь иллюзия", - отметил Пезешкиан. По его словам, Иран не потерпит угроз и диктата в отношении его ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250722/tramp-2030523775.html
https://ria.ru/20250722/iran-2030517667.html
https://ria.ru/20250721/peregovory-2030322084.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия

Президент Пезешкиан: Иран согласен, что у страны не должно быть ядерного оружия

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Иран согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что обогащение урана на территории Ирана продолжится в рамках международного права.
Пезешкиан дал первое телевизионное интервью после завершения ирано-израильского 12-дневного военного противостояния и лечения после ранения, полученного в результате израильской бомбардировки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
Вчера, 03:22
"Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны", - отметил иранский президент.
Он добавил, что "обогащение урана на территории Ирана будет продолжаться в будущем в рамках международного права".
"Разговоры о завершении нашей ядерной программы - всего лишь иллюзия", - отметил Пезешкиан.
По его словам, Иран не потерпит угроз и диктата в отношении его ядерной программы.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Глава МИД Ирана заявил, что страна готова к переговорам с США
Вчера, 01:17
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Иран и "евротройка" проведут 25 июля переговоры в Стамбуле
21 июля, 00:56
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
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