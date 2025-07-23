https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html

Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия

Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия - РИА Новости, 23.07.2025

Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия

Иран согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:54:00+03:00

2025-07-23T00:54:00+03:00

2025-07-23T00:54:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

дональд трамп

масуд пезешкиан

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ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Иран согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что обогащение урана на территории Ирана продолжится в рамках международного права. Пезешкиан дал первое телевизионное интервью после завершения ирано-израильского 12-дневного военного противостояния и лечения после ранения, полученного в результате израильской бомбардировки. "Трамп говорит, что Иран не должен владеть ядерным оружием, и мы тоже с этим согласны", - отметил иранский президент. Он добавил, что "обогащение урана на территории Ирана будет продолжаться в будущем в рамках международного права". "Разговоры о завершении нашей ядерной программы - всего лишь иллюзия", - отметил Пезешкиан. По его словам, Иран не потерпит угроз и диктата в отношении его ядерной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250722/tramp-2030523775.html

https://ria.ru/20250722/iran-2030517667.html

https://ria.ru/20250721/peregovory-2030322084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан