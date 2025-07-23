Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия
Президент Пезешкиан: Иран согласен, что у страны не должно быть ядерного оружия
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Иран согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, подчеркнув, что обогащение урана на территории Ирана продолжится в рамках международного права.
Пезешкиан дал первое телевизионное интервью после завершения ирано-израильского 12-дневного военного противостояния и лечения после ранения, полученного в результате израильской бомбардировки.
Он добавил, что "обогащение урана на территории Ирана будет продолжаться в будущем в рамках международного права".
"Разговоры о завершении нашей ядерной программы - всего лишь иллюзия", - отметил Пезешкиан.
По его словам, Иран не потерпит угроз и диктата в отношении его ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявлял, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".