https://ria.ru/20250723/ingushetiya-2030836373.html

В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке

В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке - РИА Новости, 23.07.2025

В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке

Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева проведет проверку после публикации видео, на котором молодой мужчина искупал младенца в горной... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:52:00+03:00

2025-07-23T13:52:00+03:00

2025-07-23T13:52:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева проведет проверку после публикации видео, на котором молодой мужчина искупал младенца в горной реке. Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором молодой мужчина переходит по камням горную реку, удерживая при этом рукой за ногу висящего вниз головой маленького ребенка, и едва не падает. Затем он окунает младенца в воду. "По данному факту уполномоченным по правам ребенка в Республике Ингушетия совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка", - написала Чахкиева в своем Telegram-канале. Она также намерена провести личную беседу с родителями ребенка и провести с ними разъяснительную работу о недопустимости подобных действий. "Уполномоченный намерен выяснить мотивы поступка отца, оценить ситуацию в семье и предложить необходимую помощь для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула детский омбудсмен.

https://ria.ru/20250722/stena-2030570833.html

республика ингушетия

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происшествия, республика ингушетия