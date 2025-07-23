https://ria.ru/20250723/ingushetiya-2030836373.html
В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке
В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке - РИА Новости, 23.07.2025
В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке
Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева проведет проверку после публикации видео, на котором молодой мужчина искупал младенца в горной... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:52:00+03:00
2025-07-23T13:52:00+03:00
2025-07-23T13:52:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева проведет проверку после публикации видео, на котором молодой мужчина искупал младенца в горной реке. Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором молодой мужчина переходит по камням горную реку, удерживая при этом рукой за ногу висящего вниз головой маленького ребенка, и едва не падает. Затем он окунает младенца в воду. "По данному факту уполномоченным по правам ребенка в Республике Ингушетия совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка", - написала Чахкиева в своем Telegram-канале. Она также намерена провести личную беседу с родителями ребенка и провести с ними разъяснительную работу о недопустимости подобных действий. "Уполномоченный намерен выяснить мотивы поступка отца, оценить ситуацию в семье и предложить необходимую помощь для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула детский омбудсмен.
https://ria.ru/20250722/stena-2030570833.html
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии проверят видео, где мужчина искупал младенца в горной реке
Омбудсмен Ингушетии проверит видео, где мужчина искупал младенца в горной реке
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева проведет проверку после публикации видео, на котором молодой мужчина искупал младенца в горной реке.
Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором молодой мужчина переходит по камням горную реку, удерживая при этом рукой за ногу висящего вниз головой маленького ребенка, и едва не падает. Затем он окунает младенца в воду.
"По данному факту уполномоченным по правам ребенка в Республике Ингушетия
совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка", - написала Чахкиева в своем Telegram-канале.
Она также намерена провести личную беседу с родителями ребенка и провести с ними разъяснительную работу о недопустимости подобных действий.
"Уполномоченный намерен выяснить мотивы поступка отца, оценить ситуацию в семье и предложить необходимую помощь для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула детский омбудсмен.