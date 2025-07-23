https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html
Президент Грузии считает, что у "Грузинской мечты" нет альтернативы
Президент Грузии считает, что у "Грузинской мечты" нет альтернативы - РИА Новости, 23.07.2025
Президент Грузии считает, что у "Грузинской мечты" нет альтернативы
Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил в интервью телекомпании "Имеди", что у правящей партии "Грузинская мечта" нет альтернативы, так как в стране не... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:53:00+03:00
2025-07-23T23:53:00+03:00
2025-07-23T23:53:00+03:00
в мире
грузия
михаил кавелашвили
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ТБИЛИСИ, 23 июл - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил в интервью телекомпании "Имеди", что у правящей партии "Грузинская мечта" нет альтернативы, так как в стране не существует здоровой оппозиции. Несмотря на то, что проводятся внутрипартийные изменения, меняются лица, конечно, случаются и ошибки и т.д. Единственная партия, которая учитывает мнение своих избирателей, людей… которая последовательна в своих взглядах и предоставляет общественности реальную информацию, а значит у этого нет альтернативы. К сожалению, нет альтернативы "Грузинской мечте". Здоровой оппозиции, которая также важна для нашей страны, ее не существует", - заявил Кавелашвили. По словам главы государства, попытки внести напряжение в стране со стороны оппозиции являются искусственным процессом. Кавелашвили добавил, что "Грузинская мечта" правит страной на протяжении 12 лет, и в ее руках страна развивается.
https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили
Президент Грузии считает, что у "Грузинской мечты" нет альтернативы
Президент Грузии Кавелашвили заявил, что в стране нет здоровой оппозиции