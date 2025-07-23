https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010305.html

Президент Грузии предложил оппозиционерам помилование

Президент Грузии предложил оппозиционерам помилование - РИА Новости, 23.07.2025

Президент Грузии предложил оппозиционерам помилование

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что он вновь предлагает осужденным лидерам оппозиционных партий помилование взамен... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:50:00+03:00

2025-07-23T23:50:00+03:00

2025-07-23T23:50:00+03:00

в мире

грузия

михаил кавелашвили

ника мелия

георгий вашадзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985958796_0:0:2015:1133_1920x0_80_0_0_1509c24809e3fdbcbfe5bdfdd8f55533.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что он вновь предлагает осужденным лидерам оппозиционных партий помилование взамен на их согласие участвовать в предстоящих местных выборах. Лидеры большинства грузинских оппозиционных партий, в частности Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, оппозиционер Гиви Таргамадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили были арестованы на 7-8 месяцев за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили. Следовательно, они не смогут участвовать в предстоящих 4 октября выборах в органы местного самоуправления. При этом политики не раз сообщали, что вовсе не планировали принимать участие в выборах, так как не доверяют прозрачности процесса и не признают легитимность правящих властей. Ранее президент Кавелашвили заявил, что помилует осужденных лидеров политических партий, если они выразят желание участвовать в выборах. "Лидеры политических сил, которые, как известно общественности, собираются принять участие в выборах, на данном этапе по справедливости находятся за решеткой - они нарушили закон и должны были быть заключены в тюрьму, но я использую свое конституционное право и предлагаю им воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать своим избирателям, что они достойны победы на выборах", - заявил Кавелашвили. Кавелашвили добавил, что от оппозиционеров требуется письменное согласие.

https://ria.ru/20250718/konflikt-2029883604.html

https://ria.ru/20250119/pomilovanie-1994512875.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, михаил кавелашвили, ника мелия, георгий вашадзе