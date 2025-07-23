Президент Грузии предложил оппозиционерам помилование
Глава Грузии предложил оппозиционерам помилование взамен на участие в выборах
© Фото : ხალხის ძალა / People’s PowerМихаил Кавелашвили
© Фото : ხალხის ძალა / People’s Power
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 23 июл - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что он вновь предлагает осужденным лидерам оппозиционных партий помилование взамен на их согласие участвовать в предстоящих местных выборах.
Лидеры большинства грузинских оппозиционных партий, в частности Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, оппозиционер Гиви Таргамадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили были арестованы на 7-8 месяцев за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили. Следовательно, они не смогут участвовать в предстоящих 4 октября выборах в органы местного самоуправления. При этом политики не раз сообщали, что вовсе не планировали принимать участие в выборах, так как не доверяют прозрачности процесса и не признают легитимность правящих властей. Ранее президент Кавелашвили заявил, что помилует осужденных лидеров политических партий, если они выразят желание участвовать в выборах.
"Лидеры политических сил, которые, как известно общественности, собираются принять участие в выборах, на данном этапе по справедливости находятся за решеткой - они нарушили закон и должны были быть заключены в тюрьму, но я использую свое конституционное право и предлагаю им воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать своим избирателям, что они достойны победы на выборах", - заявил Кавелашвили.
Кавелашвили добавил, что от оппозиционеров требуется письменное согласие.
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