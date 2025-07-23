https://ria.ru/20250723/gosduma-2030817818.html

Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин

Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025

Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время посетит Корейскую народно-демократическую республику. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:52:00+03:00

2025-07-23T12:52:00+03:00

2025-07-23T12:52:00+03:00

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время посетит Корейскую народно-демократическую республику. "Мы в ближайшее уже время посетим Корейскую народно-демократическую республику", - сказал Володин.

https://ria.ru/20250721/mchs-2030451663.html

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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф