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Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин
Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин - РИА Новости, 23.07.2025
Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время посетит Корейскую народно-демократическую республику. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:52:00+03:00
2025-07-23T12:52:00+03:00
2025-07-23T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время посетит Корейскую народно-демократическую республику. "Мы в ближайшее уже время посетим Корейскую народно-демократическую республику", - сказал Володин.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Делегация Госдумы в ближайшее время посетит КНДР, заявил Володин
Володин: делегация ГД посетит Корейскую народно-демократическую республику