https://ria.ru/20250723/golikova-2030908376.html

На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей

На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2025

На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей

Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:43:00+03:00

2025-07-23T17:43:00+03:00

2025-07-23T17:43:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. "Что касается программы "Земский доктор", то она, напомню, стартовала у нас в 2012 году... Мы предполагаем, что в 2025-2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей", - сказала Голикова. Она отметила, что с начала 2025 года на 1 июля программой воспользовались 1,5 тысячи специалистов.

https://realty.ria.ru/20250723/putin-2030904717.html

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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин