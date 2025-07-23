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На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2025
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей
Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:43:00+03:00
2025-07-23T17:43:00+03:00
2025-07-23T17:43:00+03:00
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татьяна голикова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. "Что касается программы "Земский доктор", то она, напомню, стартовала у нас в 2012 году... Мы предполагаем, что в 2025-2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей", - сказала Голикова. Она отметила, что с начала 2025 года на 1 июля программой воспользовались 1,5 тысячи специалистов.
https://realty.ria.ru/20250723/putin-2030904717.html
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей
Голикова: до 2030 года на цели программы "Земский доктор" направят 33 млрд руб