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На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2025
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17:43 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/golikova-2030908376.html
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.07.2025
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей
Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:43:00+03:00
2025-07-23T17:43:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. "Что касается программы "Земский доктор", то она, напомню, стартовала у нас в 2012 году... Мы предполагаем, что в 2025-2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей", - сказала Голикова. Она отметила, что с начала 2025 года на 1 июля программой воспользовались 1,5 тысячи специалистов.
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
На поддержку программы "Земский доктор" направят почти 33 миллиарда рублей

Голикова: до 2030 года на цели программы "Земский доктор" направят 33 млрд руб

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота скорой помощи
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 33 миллиарда рублей будет направлено на поддержку участников программы "Земский доктор" до 2030 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В среду президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
"Что касается программы "Земский доктор", то она, напомню, стартовала у нас в 2012 году... Мы предполагаем, что в 2025-2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей", - сказала Голикова.
Она отметила, что с начала 2025 года на 1 июля программой воспользовались 1,5 тысячи специалистов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин поддержал идею об обеспечении жильем участников "земских" программ
Вчера, 17:35
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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