https://ria.ru/20250723/golikova-2030899657.html

Голикова отметила высокий демографический потенциал села

Голикова отметила высокий демографический потенциал села - РИА Новости, 23.07.2025

Голикова отметила высокий демографический потенциал села

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства отметила высокий демографический потенциал села. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:24:00+03:00

2025-07-23T17:24:00+03:00

2025-07-23T17:24:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства отметила высокий демографический потенциал села. "Хочу напомнить, что всё-таки село у нас обладает повышенным потенциалом по демографии, несмотря на то, что у нас количество сельских жителей меньше, чем городских, но, тем не менее, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года на селе составляет 1,6, в то время как в городе - 1,4", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html

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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин