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Голикова отметила высокий демографический потенциал села - РИА Новости, 23.07.2025
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17:24 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/golikova-2030899657.html
Голикова отметила высокий демографический потенциал села
Голикова отметила высокий демографический потенциал села - РИА Новости, 23.07.2025
Голикова отметила высокий демографический потенциал села
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства отметила высокий демографический потенциал села. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:24:00+03:00
2025-07-23T17:24:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства отметила высокий демографический потенциал села. "Хочу напомнить, что всё-таки село у нас обладает повышенным потенциалом по демографии, несмотря на то, что у нас количество сельских жителей меньше, чем городских, но, тем не менее, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года на селе составляет 1,6, в то время как в городе - 1,4", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20250714/putin-2029021150.html
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова отметила высокий демографический потенциал села

Голикова: суммарный коэффициент рождаемости в селах выше, чем в городах

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства отметила высокий демографический потенциал села.
"Хочу напомнить, что всё-таки село у нас обладает повышенным потенциалом по демографии, несмотря на то, что у нас количество сельских жителей меньше, чем городских, но, тем не менее, суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года на селе составляет 1,6, в то время как в городе - 1,4", - сказала Голикова.
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14 июля, 14:43
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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