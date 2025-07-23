https://ria.ru/20250723/glavkom-2030787873.html

Главком ВСУ признал серьезные проблемы с мобилизацией на Украине

Главком ВСУ признал серьезные проблемы с мобилизацией на Украине - РИА Новости, 23.07.2025

Главком ВСУ признал серьезные проблемы с мобилизацией на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт, программа по набору молодежи также... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:02:00+03:00

2025-07-23T11:02:00+03:00

2025-07-23T11:02:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с привлечением людей на фронт, программа по набору молодежи также сталкивается с трудностями, постольку для большинства граждан основной мотивацией являются деньги, пишет американская газета Washington Post, взявшая у него интервью. "По словам Сырского, привлечение большего количества военнослужащих на места боевых действий остаётся серьёзной проблемой", - пишет издание. Как отмечает газета, запущенная министерством обороны украины программа по набору молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в обмен на ряд бонусов "едва ли набрала обороты". Как заявил Сырского, недавний опрос, посвященный оценке этой инициативы, показал, что более половины респондентов "мотивируют дополнительные деньги". По его утверждению, если выплаты увеличить, "желающих будет больше". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков в апреле сообщал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

https://ria.ru/20250717/korgi-2029706571.html

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в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины