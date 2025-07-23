https://ria.ru/20250723/germaniya-2030943650.html
ФРГ поддержит ответные пошлины против США в случае провала переговоров
ФРГ поддержит ответные пошлины против США в случае провала переговоров - РИА Новости, 23.07.2025
ФРГ поддержит ответные пошлины против США в случае провала переговоров
Германия поддержит ответные пошлины Евросоюза против США в случае провала переговоров, заявил во время брифинга кабмина официальный представитель правительства... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:04:00+03:00
2025-07-23T19:04:00+03:00
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Германия поддержит ответные пошлины Евросоюза против США в случае провала переговоров, заявил во время брифинга кабмина официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести пошлины в 30% на товары из США на сумму 117 миллиардов долларов, если сделка с Вашингтоном не состоится и американский президент Дональд Трамп введет обещанные пошлины. "Решение по этому вопросу принимается в Брюсселе. Федеральное правительство поддерживает решение Европейской комиссии", - сообщил журналистам Корнелиус. В то же время позиция федерального правительства заключается в том, чтобы найти решение до истечения срока, дабы избежать ущерба для обеих сторон, подчеркнул он. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Глава ЕК фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил в интервью телеканалу ARD осторожный оптимизм касаемо возможности достижения договоренностей с США, однако в то же время подчеркнул, что американские пошлины в случае их введения нанесут удар по "самому больному" месту немецкого экспортного сектора экономики.
https://ria.ru/20250723/germaniya-2030891067.html
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в мире, сша, германия, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз, ard
В мире, США, Германия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Евросоюз, ARD
ФРГ поддержит ответные пошлины против США в случае провала переговоров
Германия поддержит ответные пошлины ЕС против США в случае провала переговоров