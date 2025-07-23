https://ria.ru/20250723/germaniya-2030891067.html

Германия пригрозила США жестким ответом на пошлины, пишет FT

Германия пригрозила США жестким ответом на пошлины, пишет FT - РИА Новости, 23.07.2025

Германия пригрозила США жестким ответом на пошлины, пишет FT

Германия, ранее настаивавшая на переговорах с администрацией США о снижении барьеров для экспорта, установленных президентом Дональдом Трампом, теперь хочет... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:01:00+03:00

2025-07-23T17:01:00+03:00

2025-07-23T17:01:00+03:00

в мире

германия

вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Германия, ранее настаивавшая на переговорах с администрацией США о снижении барьеров для экспорта, установленных президентом Дональдом Трампом, теперь хочет пригрозить Вашингтону жестким ответом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. "Это письмо ужесточило настроения среди государств-членов… Германия развернулась на 180 градусов за несколько дней", - заявили изданию источники. Газета пишет, что Берлин объединил усилия с Парижем, который давно выступает за получение рычагов давления на Трампа путем введения ответных пошлин для американского бизнеса. Как отмечается, Германия и Франция выступают за использование инструмента противодействия принуждению (ACI), однако некоторые государства-члены опасаются возможной ответной реакции Трампа. "Существует молчаливое большинство, выступающее против запуска ACI", - сказал один из источников. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее в июле заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но в случае их провала готов с 1 августа ввести контрмеры.

https://ria.ru/20250723/blommberg-2030840253.html

https://ria.ru/20250718/merts-2029958430.html

германия

вашингтон (штат)

сша

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в мире, германия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз