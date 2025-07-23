https://ria.ru/20250723/garbuzov-2030771201.html

Гарбузов: для жителей СЗАО будет создано 10 тысяч новых рабочих мест

Гарбузов: для жителей СЗАО будет создано 10 тысяч новых рабочих мест - РИА Новости, 23.07.2025

Гарбузов: для жителей СЗАО будет создано 10 тысяч новых рабочих мест

Современный деловой комплекс построят в московском районе Хорошево-Мневники в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:00:00+03:00

2025-07-23T10:00:00+03:00

2025-07-23T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Современный деловой комплекс построят в московском районе Хорошево-Мневники в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Москва активно формирует современную деловую инфраструктуру, создавая новые точки притяжения бизнеса в разных округах столицы. Одним из таких проектов станет комплекс в районе Хорошево-Мневники — он объединит свыше 83 тысяч квадратных метров офисных помещений и 2,6 тысячи квадратных метров коммерческой инфраструктуры. Благодаря его реализации в округе появится более 10 тысяч новых рабочих мест, что даст заметный импульс для развития деловой активности и повышения качества жизни горожан", — привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Комплекс будет включать две башни высотой 65,8 и 182 метра со стеклянными фасадами. Проектом предусмотрено размещение в зданиях торговой галереи, двухуровневого амфитеатра, зоны для отдыха и цифровых сервисов для резидентов.По словам коммерческого директора компании-застройщика Кермена Мастиева, комплекс будет оборудован всем необходимым для комфортной работы, а расположение в “Большом Сити” сделает его привлекательным для компаний.Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 триллиона рублей, что позволит создать более 310 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

https://ria.ru/20250709/moskva-2028101865.html

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москва, анатолий гарбузов