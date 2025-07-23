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АдГ рассмотрит вопрос об исключении из партии бывшего украинского наемника - РИА Новости, 23.07.2025
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19:24 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/frg-2030952305.html
АдГ рассмотрит вопрос об исключении из партии бывшего украинского наемника
АдГ рассмотрит вопрос об исключении из партии бывшего украинского наемника - РИА Новости, 23.07.2025
АдГ рассмотрит вопрос об исключении из партии бывшего украинского наемника
Отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Северной Рейн-Вестфалии рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов молодого человека, который был... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:24:00+03:00
2025-07-23T19:24:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Северной Рейн-Вестфалии рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов молодого человека, который был наемником в украинской армии, сообщает в среду издание Welt со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст ходатайства одного из высокопоставленных членов АдГ. "В крупнейшем земельном объединении АдГ должен быть исключен один член, потому что он был добровольцем в украинской армии в период с марта по июнь этого года", – говорится в статье. Автором 12-ти страничного ходатайства, датированного 14 июля, выступил депутат Европарламента и член исполнительного комитета земельного отделения АдГ Ханс Нойхофф. Тим Шрамм воевал против российской армии в качестве минометчика и пилота беспилотника, о чем он сам открыто заявлял в СМИ, пишет издание. Участием в боевых действиях на стороне украинской армии он грубо нарушил принципы партии, а также нанес урон ее репутации, пишет газета со ссылкой на ходатайство. "Таким людям не место в АдГ", – говорится в документе. Нойхофф также обвинил Шрамма в том, что его риторика и действия крайне схожи с идеями неонацистской партии "Третий путь". По словам автора обращения, Шрамм в резко негативных и пренебрежительных тонах высказывался о России, в частности, называя ее "мультикультурной дырой", что "серьезно вредит партии", сообщает газета. Ведущие политики АдГ, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Германия должна держаться подальше от войны на Украине, а также учитывать интересы России в области безопасности, напоминает издание. На досрочных февральских выборах в бундестаг АдГ набрала 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции. Согласно последним опросам, ее популярность выросла до 25%. АдГ выступает за отмену санкций против России, восстановление газопроводов "Северные потоки", против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений, а также предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, германия, мария захарова, сергей лавров, welt, европарламент, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Welt, Европарламент, НАТО
АдГ рассмотрит вопрос об исключении из партии бывшего украинского наемника

Welt: АдГ рассмотрит вопрос об исключении бывшего украинского наемника

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Северной Рейн-Вестфалии рассмотрит вопрос об исключении из своих рядов молодого человека, который был наемником в украинской армии, сообщает в среду издание Welt со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст ходатайства одного из высокопоставленных членов АдГ.
"В крупнейшем земельном объединении АдГ должен быть исключен один член, потому что он был добровольцем в украинской армии в период с марта по июнь этого года", – говорится в статье.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
АдГ сравнялась по популярности с ХДС/ХСС, показал опрос
22 июля, 16:17
Автором 12-ти страничного ходатайства, датированного 14 июля, выступил депутат Европарламента и член исполнительного комитета земельного отделения АдГ Ханс Нойхофф.
Тим Шрамм воевал против российской армии в качестве минометчика и пилота беспилотника, о чем он сам открыто заявлял в СМИ, пишет издание.
Участием в боевых действиях на стороне украинской армии он грубо нарушил принципы партии, а также нанес урон ее репутации, пишет газета со ссылкой на ходатайство.
"Таким людям не место в АдГ", – говорится в документе.
Нойхофф также обвинил Шрамма в том, что его риторика и действия крайне схожи с идеями неонацистской партии "Третий путь". По словам автора обращения, Шрамм в резко негативных и пренебрежительных тонах высказывался о России, в частности, называя ее "мультикультурной дырой", что "серьезно вредит партии", сообщает газета.
Ведущие политики АдГ, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Германия должна держаться подальше от войны на Украине, а также учитывать интересы России в области безопасности, напоминает издание.
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На досрочных февральских выборах в бундестаг АдГ набрала 20,8%. Однако ей не удалось войти в состав правящей коалиции, и она стала крупнейшей партией немецкой оппозиции. Согласно последним опросам, ее популярность выросла до 25%.
АдГ выступает за отмену санкций против России, восстановление газопроводов "Северные потоки", против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений, а также предлагает рассматривать Украину как нейтральное государство, находящееся вне НАТО и ЕС.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаги стран ЕС - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Западные элиты опасаются, что американцы бросят европейцев, заявили в АдГ
9 июля, 06:14
 
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