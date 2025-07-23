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Товары 75 подмосковных фермеров представят на Сырном фестивале
Товары 75 подмосковных фермеров представят на Сырном фестивале - РИА Новости, 23.07.2025
Товары 75 подмосковных фермеров представят на Сырном фестивале
На Сырном фестивале в Истре с 1 по 3 августа представят товары 75 производителей Подмосковья, специализирующиеся на выпуске молочной продукции и сыра, сообщает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Сырном фестивале в Истре с 1 по 3 августа представят товары 75 производителей Подмосковья, специализирующиеся на выпуске молочной продукции и сыра, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Мероприятие пройдет в деревне Дубровское. Среди подмосковных участников фестиваля — фермерские хозяйства региона, в том числе ранее получавшие господдержку. На площадке будут представлены: экоферма "Шипчик", "Ферма Ляшенко С. Н.", "Сыры Олега Сироты", ИП Цветкова Анна Павловна, пасека "Золино" (производитель меда) и другие местные производители. В Минсельхозе Подмосковья уточняют, что только за прошлый год на территории региона было произведено 173,6 тысячи тонн сыра. В этом году этот показатель планируется увеличить на 3,3 тысячи тонн. В Московской области действуют более 50 промышленных предприятий и столько же фермерских хозяйств, а также функционирует агропарк "Сырная долина", ориентированный на развитие сыроварения. Поддержка фермеров включает государственные меры, субсидии и мероприятия для представления продукции жителям. Кроме этого, в регионе действует интерактивный сервис "Календарь мер поддержки" на портале "Мой АПК", где аграрии могут ознакомиться с правилами подачи заявок, требованиями и другой информацией.
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московская область (подмосковье), истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра
Товары 75 подмосковных фермеров представят на Сырном фестивале
Продукцию 75 подмосковных фермеров презентуют на Сырном фестивале в августе
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Сырном фестивале в Истре с 1 по 3 августа представят товары 75 производителей Подмосковья, специализирующиеся на выпуске молочной продукции и сыра, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие пройдет в деревне Дубровское.
Среди подмосковных участников фестиваля — фермерские хозяйства региона, в том числе ранее получавшие господдержку. На площадке будут представлены: экоферма "Шипчик", "Ферма Ляшенко С. Н.", "Сыры Олега Сироты", ИП Цветкова Анна Павловна, пасека "Золино" (производитель меда) и другие местные производители.
В Минсельхозе Подмосковья уточняют, что только за прошлый год на территории региона было произведено 173,6 тысячи тонн сыра. В этом году этот показатель планируется увеличить на 3,3 тысячи тонн. В Московской области действуют более 50 промышленных предприятий и столько же фермерских хозяйств, а также функционирует агропарк "Сырная долина", ориентированный на развитие сыроварения.
Поддержка фермеров включает государственные меры, субсидии и мероприятия для представления продукции жителям. Кроме этого, в регионе действует интерактивный сервис "Календарь мер поддержки" на портале "Мой АПК", где аграрии могут ознакомиться с правилами подачи заявок, требованиями и другой информацией.