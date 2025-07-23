https://ria.ru/20250723/eksportery-2030797682.html

В СЗФО выбрали лучших экспортеров России

В СЗФО выбрали лучших экспортеров России - РИА Новости, 23.07.2025

В СЗФО выбрали лучших экспортеров России

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:52:00+03:00

2025-07-23T11:52:00+03:00

2025-07-23T11:52:00+03:00

экономика

экспорт

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Северо-Западном федеральном округе — компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года, сообщает центр.Лауреатами премии в округе стали 36 организаций и индивидуальных предпринимателей."Северо-Западный федеральный округ активно экспортирует продукцию металлургической, химической промышленности, машиностроения и лесопромышленного комплекса. В частности, округ занимает второе место в России по экспорту продукции лесопромышленного комплекса и третье место по минеральным удобрениям. При этом, доля СЗФО в общем объеме промышленного экспорта составляет порядка 12%. Отрадно, что округ не останавливается на этом – по итогам 2024 ещё увеличились экспортные поставки минеральных удобрений и цветной металлургии на 10 % и 20 % соответственно (по сравнению с 2023 годом). Лучшими регионами-экспортерами несырьевых неэнергетических товаров округа стали — Санкт-Петербург, Мурманская и Вологодская области. Калининградская и Новгородская области увеличили поставки за рубеж промышленных товаров более чем на 31% и 12% соответственно. В Вологодской области за 2024 год прирост экспорта продукции машиностроения составил 25%, а в Республики Карелии – 63%. Желаю экспортерам Северо-Западного федерального округа продолжать достигать рекордных значений, расширяя географию поставок российской высококачественной продукции", — отметил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Северо-Западный федеральный округ — не просто логистический и промышленный хаб, но и один из драйверов экспорта несырьевого сектора России. Экспортеры СЗФО умеют быстро адаптироваться к меняющейся мировой конъюнктуре и эффективно работают как на традиционных, так и на новых рынках, включая Ближний Восток, Азию, Латинскую Америку и Африку. Это яркий пример того, как сильная региональная экономика формирует глобальную конкурентоспособность России", — подчеркнул замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев."Северо-Западный федеральный округ остается одним из наиболее активных экспортных регионов страны. В прошлом году округ обеспечил 13% всего объема несырьевого неэнергетического экспорта, а объем экспорта, поддержанного РЭЦ, здесь достиг 248 млрд рублей. Это весомый результат, за которым стоит ежедневная работа сотен предприятий, способных адаптироваться к вызовам и уверенно выходить на международные рынки. Компании СЗФО активно используют инструменты поддержки, расширяют экспортную географию и предлагают продукцию, востребованную далеко за пределами России. РЭЦ продолжит оказывать всестороннюю помощь экспортерам округа, чтобы таких историй успеха становилось еще больше", — сказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Регионом-лидером по количеству призовых мест в этом году стал город Санкт-Петербург. Местные компании заняли 27 призовых мест."Общая численность экспортеров Северной столицы составляет порядка 8 тысяч компаний. У предприятий Петербурга есть мощный потенциал в поставках на внешние рынки фармацевтической продукции, медицинского оборудования, радиоэлектроники, продукции энергомашиностроения и продуктов питания. Планируем и дальше совместно с Российским экспортным центром поддерживать перспективные экспортные проекты нашего бизнеса. Развиваем систему внешнеэкономической деятельности города с акцентом на рост высокотехнологичного экспорта, диверсификацию рынков сбыта и укрепление межрегиональной кооперации", — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Торжественная церемония награждения победителей и призеров первого этапа конкурса по Северо-Западному федеральному округу состоится 24 сентября в Светлогорске (Калининградская область)."Компании Калининградской области не просто сохраняют позиции на внешних рынках — они выходят в новые страны, адаптируются к меняющимся условиям и развивают современное производство. Это свидетельствует о зрелости регионального бизнеса и его готовности к глобальной конкуренции. Поддержка таких предприятий — наш приоритет, потому что именно они формируют экономику будущего", — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло АО "Апатит", Вологодская область. Экспортирует удобрения. Второе место у ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства, город Санкт-Петербург. Экспортирует вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Третье - у АО "Калининградский янтарный комбинат", Калининградская область. Экспортирует янтарь и изделия из него.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило ООО "НПО Динамика", город Санкт-Петербург. Экспортирует счетчики газа. Второе место у АО "РИТВЕРЦ", город Санкт-Петербург. Экспортирует радионуклидные источники и препараты. Третье - у ООО "Лигногумат", город Санкт-Петербург. Экспортирует биостимуляторы роста растений.В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило ООО "Грюнвальд", Калининградская область. Экспортирует полуприцепы.Среди МСП в данной номинации выиграло ООО "Парабола", город Санкт-Петербург. Экспортирует промышленное оборудование. Второе место у ООО "СПЕКТРОФЛЭШ", город Санкт-Петербург. Экспортирует рентгеновские приборы. Третье место у ОАО "ЭНЕРГОМАШ", Новгородская область. Экспортирует запасные части к центробежным компрессорным машинам.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило ООО "Торговая компания "Благо", город Санкт-Петербург. Экспортирует растительные масла и шрот. Второе - ООО "Фурмановское", Калининградская область. Экспортирует продукцию растениеводства. Третье - ОАО "Великолукский мясокомбинат", Псковская область. Экспортирует замороженные мясные изделия.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победило ООО "ЛЕНЭКО", город Санкт-Петербург. Экспортирует биотопливо. Второе место у АО "Норд Вест Ф. К.", Мурманская область. Экспортирует рыбную продукцию. Третье - у ООО "Кофе Плюс", Республика Коми. Экспортирует кофе.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" первое место получило ООО "Пивоваренная компания "Балтика", город Санкт-Петербург. Экспортирует безалкогольное пиво, энергетические и пивные напитки. Второе место у ООО "Группа ЛАДОГА", город Санкт-Петербург. Экспортирует алкогольную продукцию. Третье - ООО "Рыбзавод "За Родину", Калининградская область. Экспортирует рыбные консервы.Среди МСП первое место в этой номинации у ООО "Бейкери Трейдинг Компани", Ленинградская область. Экспортирует мучные кондитерские изделия. Второе - ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка", Республика Карелия. Экспортирует бакалею. Третье - ООО Рыботоварная фирма "Диана", Вологодская область. Экспортирует икру."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес" стало Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис", город Санкт-Петербург. Обеспечивает обслуживание консульских учреждений и иностранных представителей.В малом бизнесе в этой номинации первое место у ООО "Грандрус Турс", город Санкт-Петербург. Экспортирует туристические услуги. Второе - у ООО "Дата Менеджмент 365", город Санкт-Петербург. Экспортирует ИТ-услуги в сфере медицинских и клинических исследований. Третье - у ООО "Бэдфорд групп Спб", город Санкт-Петербург. Оказывает услуги по доставке грузов."Трейдером года" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "Новгородпродукт", Новгородская область. Экспортирует сельхозпродукцию. Второе место у ООО "Торговый Дом "Формат", Вологодская область. Экспортирует картон и бумажную упаковку.Среди МСП в этой номинации первым стало ООО "ЗИТРОН", город Санкт-Петербург. Экспортирует продукцию АПК. Вторым - ООО "КЛП ЭКСПОРТ", Республика Коми. Экспортирует пиломатериалы. Третьим - ООО "МаксиФиш", Калининградская область. Экспортирует продукцию АПК.В номинации "Новая география" первое место заняло ООО "Торговая компания "Благо", город Санкт-Петербург. Экспортирует растительные масла и шрот. Второе место у ООО "Группа ЛАДОГА", город Санкт-Петербург. Экспортирует алкогольную продукцию. Третье - у ОАО "Великолукский мясокомбинат"."Прорывом года" стало ООО "Парабола", город Санкт-Петербург. Экспортирует промышленное оборудование. Второе место у ООО "Бейкери Трейдинг Компани", третье - ООО "НПО Динамика"."Ответственным экспортером (ESG)" в категории "Крупный бизнес" стало АО "Апатит", второе место у ООО "Торговый Дом "Формат", третье - у АО "ОДК-Климов", город Санкт-Петербург. Экспортирует авиационные двигатели.В категории "Малое и среднее предпринимательство" в этой номинации первое место заняло ООО "ЛЕНЭКО", второе - ООО "Грандрус Турс", третье - ЗАО "Тосненский комбикормовый завод", Ленинградская область. Экспортирует высокобелковую добавку для животных."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Крупный бизнес" стала Кузьмина О.В., генеральный директор ОАО "Великолукский мясокомбинат", вторая - Митрофанова С.Г., заместитель генерального директора-начальник службы развития и сервиса Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис", третья - Кирсанова М.А., исполнительный директор "ООО "Новгородпродукт", Новгородская область. Экспортирует сельхозпродукцию.Среди МСП первое место заняла Горбачева Л.А., собственник и директор по устойчивому развитию ООО "ЛЕНЭКО", вторая - Соколова Н.А., генеральный директор ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка", третья - Орленко Е.С., генеральный директор ООО "Грандрус Турс".В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победил Яценко Ю.С., генеральный директор ООО "ЛЕНЭКО", второй - Федоренко В.И., генеральный директор ООО НПО "Полифас-экспорт", Ленинградская область. Экспортирует изоляционные материалы. На третьем месте - Коцишин Р.А., генеральный директор ООО "СПЕКТРОФЛЭШ"."Лучшим экспортером в сфере электронной торговли" стало ООО "Бейкери Трейдинг Компани", на втором месте - ИП Русакова Н.А., Новгородская область. Экспортирует детскую одежду, на третьем - ИП Русаков В.И., Новгородская область. Экспортирует детскую одежду.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проводится на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250721/tsfo-2030392457.html

https://ria.ru/20250721/sposob-2030376050.html

https://ria.ru/20250718/eksporter-2029945469.html

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экономика, экспорт