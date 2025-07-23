https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030914877.html

В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя

В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя - РИА Новости, 23.07.2025

В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя

Бизнесмена Элвина Шукурова, причастного к деятельности подпольного цеха по производству и розливу контрафактного алкоголя, задержали в Екатеринбурге, заявил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:05:00+03:00

2025-07-23T18:05:00+03:00

2025-07-23T18:05:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Бизнесмена Элвина Шукурова, причастного к деятельности подпольного цеха по производству и розливу контрафактного алкоголя, задержали в Екатеринбурге, заявил член екатеринбургской общественной палаты Дмитрий Чукреев. "В Екатеринбурге задержали очередного коммерсанта ... Элвина Шукурова. Он был причастен к деятельности подпольного цеха по производству и розливу паленой алкогольной продукции в районе Первоуральска", - написал Чукреев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Был арест 6 июля в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по пунктам "а", "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц и в особо крупном размере – ред.)", – ответили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона на вопрос о мере пресечения для Элвина Шукурова. Судя по картотеке Свердловского областного суда, во вторник была рассмотрена жалоба на арест "Шукурова Элвина Шукур оглы", однако она осталась без удовлетворения. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд