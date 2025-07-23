https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030774056.html

URA.RU сообщило о задержании в Екатеринбурге редактора издания

URA.RU сообщило о задержании в Екатеринбурге редактора издания - РИА Новости, 23.07.2025

URA.RU сообщило о задержании в Екатеринбурге редактора издания

Издание URA.RU сообщило о задержании в Екатеринбурге своего редактора Игоря Сергеева, который, по ее информации, проходит свидетелем по делу Дениса Аллаярова,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:54:00+03:00

2025-07-23T09:54:00+03:00

2025-07-23T09:54:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Издание URA.RU сообщило о задержании в Екатеринбурге своего редактора Игоря Сергеева, который, по ее информации, проходит свидетелем по делу Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому; в СК эту тему не комментируют. "В Екатеринбурге задержан региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев. Он проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова. Журналист успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. Сейчас защитники не имеют к нему доступа", – говорится в заявлении в Telegram-канале URA.RU. В региональном управлении СК РФ сообщили РИА Новости, что не комментируют эту тему. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, сейчас уже экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его дяди", также она сообщала, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.

https://ria.ru/20250722/zaderzhanie-2030700677.html

https://ria.ru/20250722/mvd-2030650385.html

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екатеринбург, россия, урал, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), происшествия