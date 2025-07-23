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Ефимов: в Коммунарке появится школа на 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 23.07.2025
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11:12 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/efimov-2030723935.html
Ефимов: в Коммунарке появится школа на 1,2 тысячи человек
Ефимов: в Коммунарке появится школа на 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 23.07.2025
Ефимов: в Коммунарке появится школа на 1,2 тысячи человек
В Москве в районе Коммунарка, рядом со станцией "Ольховая" построят общеобразовательную школу на 1,2 тысячи детей, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:12:00+03:00
2025-07-23T11:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Москве в районе Коммунарка, рядом со станцией "Ольховая" построят общеобразовательную школу на 1,2 тысячи детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Школу на 1,2 тысячи мест возведут на свободном от застройки земельном участке площадью 2,6 гектара. &lt;…&gt; Это будет здание переменной этажности – от трех до четырех этажей. Школу построят в рамках Адресной инвестиционной программы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Образовательный объект будет расположен в границах Проектируемых проездов № 7183 и 7184.Школа будет разделена на два блока. В одном будут учиться дети из начальной школы, в другом – дети из средней и старшей школы. В каждый из блоков будут сделаны отдельные входы. При этом для всех учеников будет доступ в общие пространства – спортзал, столовая и зал для мероприятий. В обоих блоках будут как обычные учебные классы, так и лабораторно-исследовательские кабинеты, уточняется в сообщении градкомплекса.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства еще одной школы в Коммунарке.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке появится школа на 1,2 тысячи человек

Ефимов: рядом со станцией "Ольховая" появится школа на 1,2 тысячи человек

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В Москве в районе Коммунарка, рядом со станцией "Ольховая" построят общеобразовательную школу на 1,2 тысячи детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Школу на 1,2 тысячи мест возведут на свободном от застройки земельном участке площадью 2,6 гектара. <…> Это будет здание переменной этажности – от трех до четырех этажей. Школу построят в рамках Адресной инвестиционной программы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Образовательный объект будет расположен в границах Проектируемых проездов № 7183 и 7184.
Школа будет разделена на два блока. В одном будут учиться дети из начальной школы, в другом – дети из средней и старшей школы. В каждый из блоков будут сделаны отдельные входы. При этом для всех учеников будет доступ в общие пространства – спортзал, столовая и зал для мероприятий. В обоих блоках будут как обычные учебные классы, так и лабораторно-исследовательские кабинеты, уточняется в сообщении градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства еще одной школы в Коммунарке.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС
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