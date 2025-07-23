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Ефимов: в Басманном районе в рамках КРТ реорганизуют шесть участков - РИА Новости, 23.07.2025
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09:12 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/efimov-2030705573.html
Ефимов: в Басманном районе в рамках КРТ реорганизуют шесть участков
Ефимов: в Басманном районе в рамках КРТ реорганизуют шесть участков - РИА Новости, 23.07.2025
Ефимов: в Басманном районе в рамках КРТ реорганизуют шесть участков
Шесть земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:12:00+03:00
2025-07-23T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Шесть земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), сообщил заммэра столицы по градогстроительной политике Владимир Ефимов."Проект комплексного развития территорий в Басманном районе предусматривает реорганизацию шести участков площадью 9,53 гектара. Три из них общей площадью 4,23 гектара отведут под стартовые площадки для реализации программы реновации. Там планируют возвести более 110 тысяч квадратных метров жилой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на других участках планируется возвести необходимую инфраструктуру, и сохранить объекты культуры. Оператором КРТ станет застройщик города. Благодаря реализации проекта здесь появится более тысячи рабочих мест", – рассказал Владимир Ефимов.Участки, отведенные под реорганизацию, расположены на пересечении Центросоюзного и Балакиревского переулков. Площадь квартир в новостройках составит 64,8 тысячи квадратных метров, новое жилье получат около 2,3 тысячи москвичейРанее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Басманном районе в рамках КРТ реорганизуют шесть участков

Ефимов: в Басманном районе в рамках программы КРТ реорганизуют шесть участков

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Шесть земельных участков реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), сообщил заммэра столицы по градогстроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект комплексного развития территорий в Басманном районе предусматривает реорганизацию шести участков площадью 9,53 гектара. Три из них общей площадью 4,23 гектара отведут под стартовые площадки для реализации программы реновации. Там планируют возвести более 110 тысяч квадратных метров жилой недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на других участках планируется возвести необходимую инфраструктуру, и сохранить объекты культуры. Оператором КРТ станет застройщик города. Благодаря реализации проекта здесь появится более тысячи рабочих мест", – рассказал Владимир Ефимов.
Участки, отведенные под реорганизацию, расположены на пересечении Центросоюзного и Балакиревского переулков. Площадь квартир в новостройках составит 64,8 тысячи квадратных метров, новое жилье получат около 2,3 тысячи москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пятилетии городской программы КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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