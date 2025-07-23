https://ria.ru/20250723/dvorets-2030996531.html
Украинская делегация покинула дворец Чираган
Украинская делегация покинула дворец Чираган - РИА Новости, 24.07.2025
Украинская делегация покинула дворец Чираган
Украинская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где проходил третий раунд переговоров представителей России и Украины, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-23T21:59:00+03:00
2025-07-23T21:59:00+03:00
2025-07-24T13:17:00+03:00
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хакан фидан
турция
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Украинская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где проходил третий раунд переговоров представителей России и Украины, передаёт корреспондент РИА Новости.Как сообщал источник РИА Новости до переговоров состоялась трёхсторонняя встреча главы российской делегации Владимира Мединского с Умеровым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По информации источника агентства, близкого к делегации РФ, Мединский и Умеров также провели двустороннюю встречуРоссия и Украина до этого провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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стамбул, россия, в мире, украина, владимир мединский, хакан фидан, турция, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, В мире, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Турция, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украинская делегация покинула дворец Чираган
Украинская делегация покинула дворец Чираган после переговоров с Россией