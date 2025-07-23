https://ria.ru/20250723/dvizhenie-2030802755.html

"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП

"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП - РИА Новости, 23.07.2025

"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП

Запрещенное "Международное движение сатанистов"* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:19:00+03:00

2025-07-23T12:19:00+03:00

2025-07-23T12:22:00+03:00

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Запрещенное "Международное движение сатанистов"* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. "Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма", - говорится в сообщении.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250703/spisok-2026981382.html

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2025

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф