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"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП - РИА Новости, 23.07.2025
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12:19 23.07.2025 (обновлено: 12:22 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dvizhenie-2030802755.html
"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП
"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП - РИА Новости, 23.07.2025
"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП
Запрещенное "Международное движение сатанистов"* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:19:00+03:00
2025-07-23T12:22:00+03:00
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Запрещенное "Международное движение сатанистов"* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. "Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма", - говорится в сообщении.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
"Международное движение сатанистов"* связано с национализмом, заявили в ГП

ГП: "Международное движение сатанистов" связано с проявлениями неонацизма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Запрещенное "Международное движение сатанистов"* тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
В среду Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление генерального прокурора Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России.
"Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма", - говорится в сообщении.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Народное коммунистическое движение"* признали экстремистским
3 июля, 16:47
 
РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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