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В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 23.07.2025
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15:46 23.07.2025 (обновлено: 15:50 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dtp-2030868725.html
В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями
В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 23.07.2025
В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями
Число ДТП, совершенных пьяными водителями в Московской области, сократилось на 28%, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:46:00+03:00
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авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число ДТП, совершенных пьяными водителями в Московской области, сократилось на 28%, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "Итогом реализации комплекса профилактических мер стало снижение на 4% количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения - на 28%", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, также на 10% сократилось количество раненых в результате ДТП.
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московская область (подмосковье)
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авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями

В Московской области число ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 28%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число ДТП, совершенных пьяными водителями в Московской области, сократилось на 28%, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ.
"Итогом реализации комплекса профилактических мер стало снижение на 4% количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения - на 28%", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, также на 10% сократилось количество раненых в результате ДТП.
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АвтоМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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