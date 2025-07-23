https://ria.ru/20250723/dtp-2030868725.html

В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями

В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями - РИА Новости, 23.07.2025

В Подмосковье уменьшилось число ДТП с пьяными водителями

Число ДТП, совершенных пьяными водителями в Московской области, сократилось на 28%, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:46:00+03:00

2025-07-23T15:46:00+03:00

2025-07-23T15:50:00+03:00

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число ДТП, совершенных пьяными водителями в Московской области, сократилось на 28%, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "Итогом реализации комплекса профилактических мер стало снижение на 4% количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения - на 28%", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, также на 10% сократилось количество раненых в результате ДТП.

https://ria.ru/20250722/strakhovka-2030525976.html

московская область (подмосковье)

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авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество