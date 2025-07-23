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В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 23.07.2025
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08:22 23.07.2025 (обновлено: 12:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dtp-2030763176.html
В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие
В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 23.07.2025
В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие
Минивэн въехал в стоящий грузовик в Тереньгульском районе Ульяновской области, в результате три человека погибли, пятеро, включая девочку, пострадали,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:22:00+03:00
2025-07-23T12:12:00+03:00
ульяновская область
ульяновск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
камаз (завод)
происшествия
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Минивэн въехал в стоящий грузовик в Тереньгульском районе Ульяновской области, в результате три человека погибли, пятеро, включая девочку, пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону. По предварительным данным ведомства, в среду примерно в 2.30 мск на дороге "подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" в Тереньгульском районе водитель минивэна "Hyundai H-1" совершил наезд на стоящий "КамАЗ" в составе прицепа. "В результате ДТП три пассажира (мужчины) погибли на месте происшествия, пять пассажиров (двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний - девочка 2017 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в УМВД России по области. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250722/mvd-2030696581.html
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ульяновская область
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ульяновская область, ульяновск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), камаз (завод), происшествия
Ульяновская область, Ульяновск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), КамАЗ (завод), Происшествия
В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие

В ДТП с минивэном и грузовиком под Ульяновском погибли 3 человека, 5 пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Ульяновской области/TelegramНа месте ДТП с минивэном в Тереньгульском районе Ульяновской области. 23 июля 2025
На месте ДТП с минивэном в Тереньгульском районе Ульяновской области. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Ульяновской области/Telegram
На месте ДТП с минивэном в Тереньгульском районе Ульяновской области. 23 июля 2025
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Минивэн въехал в стоящий грузовик в Тереньгульском районе Ульяновской области, в результате три человека погибли, пятеро, включая девочку, пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону.
По предварительным данным ведомства, в среду примерно в 2.30 мск на дороге "подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" в Тереньгульском районе водитель минивэна "Hyundai H-1" совершил наезд на стоящий "КамАЗ" в составе прицепа.
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"В результате ДТП три пассажира (мужчины) погибли на месте происшествия, пять пассажиров (двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний - девочка 2017 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в УМВД России по области.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Ульяновская областьУльяновскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)КамАЗ (завод)Происшествия
 
 
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