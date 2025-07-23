https://ria.ru/20250723/dtp-2030763176.html

В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие

В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 23.07.2025

В Ульяновской области минивэн въехал в стоящий грузовик, есть погибшие

Минивэн въехал в стоящий грузовик в Тереньгульском районе Ульяновской области, в результате три человека погибли, пятеро, включая девочку, пострадали,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:22:00+03:00

2025-07-23T08:22:00+03:00

2025-07-23T12:12:00+03:00

ульяновская область

ульяновск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

камаз (завод)

происшествия

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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Минивэн въехал в стоящий грузовик в Тереньгульском районе Ульяновской области, в результате три человека погибли, пятеро, включая девочку, пострадали, сообщается в Telegram-канале УМВД России по региону. По предварительным данным ведомства, в среду примерно в 2.30 мск на дороге "подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" в Тереньгульском районе водитель минивэна "Hyundai H-1" совершил наезд на стоящий "КамАЗ" в составе прицепа. "В результате ДТП три пассажира (мужчины) погибли на месте происшествия, пять пассажиров (двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний - девочка 2017 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в УМВД России по области. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20250722/mvd-2030696581.html

https://ria.ru/20250722/dtp--2030614136.html

ульяновская область

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ульяновская область, ульяновск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), камаз (завод), происшествия