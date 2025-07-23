https://ria.ru/20250723/drony-2030995790.html

В США признали мрачную правду из-за России

В США признали мрачную правду из-за России - РИА Новости, 23.07.2025

В США признали мрачную правду из-за России

Соединенные штаты очень далеки от уровня разработки и производства БПЛА в России, пишет The National Interest. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:56:00+03:00

2025-07-23T21:56:00+03:00

2025-07-23T22:17:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Соединенные штаты очень далеки от уровня разработки и производства БПЛА в России, пишет The National Interest."США уступают своим противникам во всем, начиная с ограниченного количества производственных мощностей и заканчивая нехваткой реалистичных учебных сценариев", — говорится в материале.Издание отмечает, что текущие производственные мощности Соединенных штатов не способны даже приблизиться к цифрам производства дронов в России — отчасти ввиду отсутствия как полноценной инфраструктуры, так и доктрины их применения.Издание Bloomberg в начале июля отмечало, что Россия мастерски выстраивает процессы производства БПЛА в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.

https://ria.ru/20250715/rossiya-2029333862.html

https://ria.ru/20250719/ugroza-2030091558.html

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в мире, россия, владимир путин