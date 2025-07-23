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В США признали мрачную правду из-за России - РИА Новости, 23.07.2025
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21:56 23.07.2025 (обновлено: 22:17 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/drony-2030995790.html
В США признали мрачную правду из-за России
В США признали мрачную правду из-за России - РИА Новости, 23.07.2025
В США признали мрачную правду из-за России
Соединенные штаты очень далеки от уровня разработки и производства БПЛА в России, пишет The National Interest. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:56:00+03:00
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в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Соединенные штаты очень далеки от уровня разработки и производства БПЛА в России, пишет The National Interest."США уступают своим противникам во всем, начиная с ограниченного количества производственных мощностей и заканчивая нехваткой реалистичных учебных сценариев", — говорится в материале.Издание отмечает, что текущие производственные мощности Соединенных штатов не способны даже приблизиться к цифрам производства дронов в России — отчасти ввиду отсутствия как полноценной инфраструктуры, так и доктрины их применения.Издание Bloomberg в начале июля отмечало, что Россия мастерски выстраивает процессы производства БПЛА в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029333862.html
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
В США признали мрачную правду из-за России

NI: США значительно отстают от России в производстве БПЛА

© РИА Новости / Мария МарикянИнженер с позывным "Танкист" готовит дрон к взлету
Инженер с позывным Танкист готовит дрон к взлету - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Инженер с позывным "Танкист" готовит дрон к взлету. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Соединенные штаты очень далеки от уровня разработки и производства БПЛА в России, пишет The National Interest.
"США уступают своим противникам во всем, начиная с ограниченного количества производственных мощностей и заканчивая нехваткой реалистичных учебных сценариев", — говорится в материале.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Издание отмечает, что текущие производственные мощности Соединенных штатов не способны даже приблизиться к цифрам производства дронов в России — отчасти ввиду отсутствия как полноценной инфраструктуры, так и доктрины их применения.
Издание Bloomberg в начале июля отмечало, что Россия мастерски выстраивает процессы производства БПЛА в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
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