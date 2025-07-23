Рейтинг@Mail.ru
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dronov-2030968250.html
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании - РИА Новости, 23.07.2025
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании
Новые цифровые проекты в медицине и образовании в Новгородской области стали темой обсуждения с главой Сбербанка Германом Грефом, в регионе появятся "Цифровые... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:13:00+03:00
2025-07-23T20:13:00+03:00
сбер
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018476534_0:132:1776:1131_1920x0_80_0_0_4973222a4f445b0e88caf997acb94a0f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Новые цифровые проекты в медицине и образовании в Новгородской области стали темой обсуждения с главой Сбербанка Германом Грефом, в регионе появятся "Цифровые ФАП" и международная школа программирования, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что на встрече с Грефом обсуждались результаты совместных проектов и приоритетные направления по развитию региона, в частности, внедрение цифровых сервисов для системы здравоохранения. "Внедрение комплексов мобильной диагностики "Цифровой ФАП" – следующий этап сотрудничества региона и Сбера в сфере здравоохранения. В Новгородской области появятся два таких переносных комплекса. Они предназначены для проведения быстрого и точного скрининга здоровья в удалённых и малодоступных районах, а также для обследования маломобильных пациентов, что соответствует поставленной президентом задаче по обеспечению равного доступа к медпомощи", - рассказал Дронов. По его словам, медоборудование "Цифрового ФАП" покрывает до 80% обследований, проводимых во время первого этапа диспансеризации. Комплекс позволяет определить показатели здоровья, необходимые для выявления отклонений, характерных при заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем организма. С 2021 года совместно с медкомпанией "СберЗдоровье" в регионе был реализован проект по дистанционному мониторингу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В проекте приняли участие более 9,5 тысяч пациентов и 100 врачей. Благодаря мониторингу удалось компенсировать состояние у 76% наблюдаемых, добавил глава региона. Он также уточнил, что на встрече обсудили и цифровые сервисы для образования. Кроме того, в регионе будет запущен новый проект в сфере образования, отметил врио губернатора. "Новгородская область станет одним из 20 регионов, где с сентября будет запущен новый проект партнера Сбера — международной школы программирования и математики "Алгоритмика". Проект направлен на создание непрерывной системы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей региона", - сообщил Дронов. По его словам, учащиеся пятых, седьмых и десятых классов смогут освоить специально разработанные курсы в дополнение к основным урокам информатики. Занятия будут проходить на цифровой платформе как внеурочная деятельность в школах региона.
https://ria.ru/20250723/dronov-2030801493.html
https://ria.ru/20250619/vsm-2023909827.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018476534_197:0:1776:1184_1920x0_80_0_0_dda310a38406d452d87f2434f0ca3cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбер, новгородская область
Сбер, Новгородская область
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании

Дронов обсудил с Грефом проекты в медицине и образовании Новгородской области

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиВрио губернатора Новгородской области Александр Дронов
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Новые цифровые проекты в медицине и образовании в Новгородской области стали темой обсуждения с главой Сбербанка Германом Грефом, в регионе появятся "Цифровые ФАП" и международная школа программирования, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на встрече с Грефом обсуждались результаты совместных проектов и приоритетные направления по развитию региона, в частности, внедрение цифровых сервисов для системы здравоохранения.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Дронов: министр спорта РФ поддержал строительство ФОКа в Боровичах
Вчера, 12:13
"Внедрение комплексов мобильной диагностики "Цифровой ФАП" – следующий этап сотрудничества региона и Сбера в сфере здравоохранения. В Новгородской области появятся два таких переносных комплекса. Они предназначены для проведения быстрого и точного скрининга здоровья в удалённых и малодоступных районах, а также для обследования маломобильных пациентов, что соответствует поставленной президентом задаче по обеспечению равного доступа к медпомощи", - рассказал Дронов.
По его словам, медоборудование "Цифрового ФАП" покрывает до 80% обследований, проводимых во время первого этапа диспансеризации. Комплекс позволяет определить показатели здоровья, необходимые для выявления отклонений, характерных при заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем организма.
С 2021 года совместно с медкомпанией "СберЗдоровье" в регионе был реализован проект по дистанционному мониторингу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В проекте приняли участие более 9,5 тысяч пациентов и 100 врачей. Благодаря мониторингу удалось компенсировать состояние у 76% наблюдаемых, добавил глава региона. Он также уточнил, что на встрече обсудили и цифровые сервисы для образования.
Кроме того, в регионе будет запущен новый проект в сфере образования, отметил врио губернатора.
"Новгородская область станет одним из 20 регионов, где с сентября будет запущен новый проект партнера Сбера — международной школы программирования и математики "Алгоритмика". Проект направлен на создание непрерывной системы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей региона", - сообщил Дронов.
По его словам, учащиеся пятых, седьмых и десятых классов смогут освоить специально разработанные курсы в дополнение к основным урокам информатики. Занятия будут проходить на цифровой платформе как внеурочная деятельность в школах региона.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Врио новгородского губернатора оценил эффект от появления ВСМ для региона
19 июня, 14:25
 
СберНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала