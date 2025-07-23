https://ria.ru/20250723/dronov-2030968250.html
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании - РИА Новости, 23.07.2025
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании
Новые цифровые проекты в медицине и образовании в Новгородской области стали темой обсуждения с главой Сбербанка Германом Грефом, в регионе появятся "Цифровые... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:13:00+03:00
2025-07-23T20:13:00+03:00
2025-07-23T20:13:00+03:00
сбер
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Новые цифровые проекты в медицине и образовании в Новгородской области стали темой обсуждения с главой Сбербанка Германом Грефом, в регионе появятся "Цифровые ФАП" и международная школа программирования, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. Он уточнил, что на встрече с Грефом обсуждались результаты совместных проектов и приоритетные направления по развитию региона, в частности, внедрение цифровых сервисов для системы здравоохранения. "Внедрение комплексов мобильной диагностики "Цифровой ФАП" – следующий этап сотрудничества региона и Сбера в сфере здравоохранения. В Новгородской области появятся два таких переносных комплекса. Они предназначены для проведения быстрого и точного скрининга здоровья в удалённых и малодоступных районах, а также для обследования маломобильных пациентов, что соответствует поставленной президентом задаче по обеспечению равного доступа к медпомощи", - рассказал Дронов. По его словам, медоборудование "Цифрового ФАП" покрывает до 80% обследований, проводимых во время первого этапа диспансеризации. Комплекс позволяет определить показатели здоровья, необходимые для выявления отклонений, характерных при заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем организма. С 2021 года совместно с медкомпанией "СберЗдоровье" в регионе был реализован проект по дистанционному мониторингу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В проекте приняли участие более 9,5 тысяч пациентов и 100 врачей. Благодаря мониторингу удалось компенсировать состояние у 76% наблюдаемых, добавил глава региона. Он также уточнил, что на встрече обсудили и цифровые сервисы для образования. Кроме того, в регионе будет запущен новый проект в сфере образования, отметил врио губернатора. "Новгородская область станет одним из 20 регионов, где с сентября будет запущен новый проект партнера Сбера — международной школы программирования и математики "Алгоритмика". Проект направлен на создание непрерывной системы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей региона", - сообщил Дронов. По его словам, учащиеся пятых, седьмых и десятых классов смогут освоить специально разработанные курсы в дополнение к основным урокам информатики. Занятия будут проходить на цифровой платформе как внеурочная деятельность в школах региона.
https://ria.ru/20250723/dronov-2030801493.html
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сбер, новгородская область
Сбер, Новгородская область
Дронов обсудил с Грефом новые проекты в новгородской медицине и образовании
Дронов обсудил с Грефом проекты в медицине и образовании Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Новые цифровые проекты в медицине и образовании в Новгородской области стали темой обсуждения с главой Сбербанка Германом Грефом, в регионе появятся "Цифровые ФАП" и международная школа программирования, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на встрече с Грефом обсуждались результаты совместных проектов и приоритетные направления по развитию региона, в частности, внедрение цифровых сервисов для системы здравоохранения.
"Внедрение комплексов мобильной диагностики "Цифровой ФАП" – следующий этап сотрудничества региона и Сбера в сфере здравоохранения. В Новгородской области появятся два таких переносных комплекса. Они предназначены для проведения быстрого и точного скрининга здоровья в удалённых и малодоступных районах, а также для обследования маломобильных пациентов, что соответствует поставленной президентом задаче по обеспечению равного доступа к медпомощи", - рассказал Дронов.
По его словам, медоборудование "Цифрового ФАП" покрывает до 80% обследований, проводимых во время первого этапа диспансеризации. Комплекс позволяет определить показатели здоровья, необходимые для выявления отклонений, характерных при заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной систем организма.
С 2021 года совместно с медкомпанией "СберЗдоровье" в регионе был реализован проект по дистанционному мониторингу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В проекте приняли участие более 9,5 тысяч пациентов и 100 врачей. Благодаря мониторингу удалось компенсировать состояние у 76% наблюдаемых, добавил глава региона. Он также уточнил, что на встрече обсудили и цифровые сервисы для образования.
Кроме того, в регионе будет запущен новый проект в сфере образования, отметил врио губернатора.
"Новгородская область станет одним из 20 регионов, где с сентября будет запущен новый проект партнера Сбера — международной школы программирования и математики "Алгоритмика". Проект направлен на создание непрерывной системы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей региона", - сообщил Дронов.
По его словам, учащиеся пятых, седьмых и десятых классов смогут освоить специально разработанные курсы в дополнение к основным урокам информатики. Занятия будут проходить на цифровой платформе как внеурочная деятельность в школах региона.