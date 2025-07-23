https://ria.ru/20250723/deputat-2030766417.html

В Раде назвали Зеленского лицемером

В Раде назвали Зеленского лицемером - РИА Новости, 23.07.2025

В Раде назвали Зеленского лицемером

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал Владимира Зеленского лицемером после подписания закона о фактическом уничтожении независимости... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:06:00+03:00

2025-07-23T09:06:00+03:00

2025-07-23T09:10:00+03:00

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* назвал Владимира Зеленского лицемером после подписания закона о фактическом уничтожении независимости национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость этих двух антикоррупционных ведомств. Позже Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Ночью Зеленский таки разродился с обращением о НАБУ и САП. Тихонько, пока все спали. Наверное, чтобы никто не увидел это лицемерие. Говорит, что "антикоррупционная инфраструктура будет работать"… Работать будет только не имея никаких реальных полномочий. Ну, чтобы не вышли случайно снова на окружение Зеленского. Просто лицемер", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html

https://ria.ru/20250723/zelenskits-2030744583.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины