https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030994557.html
Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной
Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной
Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:51:00+03:00
2025-07-23T21:51:00+03:00
2025-07-23T21:57:00+03:00
россия
стамбул
украина
специальная военная операция на украине
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Делегация России во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией.В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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Представители делегации РФ во главе с Мединским вышли к СМИ
Представители делегации РФ во главе с Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-23T21:51
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной
Российская делегация вышла к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной