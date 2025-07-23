https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030994557.html

Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной

Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.07.2025

Российская делегация вышла к прессе после переговоров с Украиной

Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:51:00+03:00

2025-07-23T21:51:00+03:00

2025-07-23T21:57:00+03:00

россия

стамбул

украина

специальная военная операция на украине

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030995520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbd7d32e0e9756eef18b151a67d3160e.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Представители российской делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышли к прессе после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Делегация России во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вышла к прессе с заявлениями после третьего раунда переговоров с украинской делегацией.В состав российской делегации также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030920758.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представители делегации РФ во главе с Мединским вышли к СМИ Представители делегации РФ во главе с Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-23T21:51 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле