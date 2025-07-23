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Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле
Члены российской переговорной группы во дворец Чираган в Стамбуле провели обсуждения между собой после переговоров между главами российской и украинской... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:29:00+03:00
2025-07-23T20:29:00+03:00
2025-07-23T20:32:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Члены российской переговорной группы во дворец Чираган в Стамбуле провели обсуждения между собой после переговоров между главами российской и украинской делегаций, сообщает корреспондент РИА Новости.Корреспонденту агентства удалось заснять общение российских переговорщиков, среди которых глава группы Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин и замминистра обороны РФ Александр Фомин, перед полноформатной встречей с украинской делегацией, которая должна состояться вечером среды.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
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Члены делегации России в Стамбуле во дворце Чираган
Члены делегации России в Стамбуле общаются во дворце Чираган, где ожидаются переговоры российской и украинской делегаций. На кадрах, заснятых корреспондентом РИА Новости, видно, как за окном глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, разговаривает с замглавы МИД РФ Михаил Галузиным и замминистра обороны Александром Фоминым.
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, александр фомин
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Александр Фомин
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация провела обсуждения во дворце, где ожидаются переговоры