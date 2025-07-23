Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 23.07.2025 (обновлено: 20:32 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030974909.html
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 23.07.2025
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле
Члены российской переговорной группы во дворец Чираган в Стамбуле провели обсуждения между собой после переговоров между главами российской и украинской... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:29:00+03:00
2025-07-23T20:32:00+03:00
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
россия
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
александр фомин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030975287_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99dfd41f20f60101a55973f1396a9a1a.jpg
СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Члены российской переговорной группы во дворец Чираган в Стамбуле провели обсуждения между собой после переговоров между главами российской и украинской делегаций, сообщает корреспондент РИА Новости.Корреспонденту агентства удалось заснять общение российских переговорщиков, среди которых глава группы Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин и замминистра обороны РФ Александр Фомин, перед полноформатной встречей с украинской делегацией, которая должна состояться вечером среды.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030975161.html
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Члены делегации России в Стамбуле во дворце Чираган
Члены делегации России в Стамбуле общаются во дворце Чираган, где ожидаются переговоры российской и украинской делегаций. На кадрах, заснятых корреспондентом РИА Новости, видно, как за окном глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, разговаривает с замглавы МИД РФ Михаил Галузиным и замминистра обороны Александром Фоминым. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-23T20:29
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030975287_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32b9c7ce60934f9ad50d5a9783ab8793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, александр фомин
Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Александр Фомин
Российская делегация провела обсуждения во дворце Чираган в Стамбуле

Российская делегация провела обсуждения во дворце, где ожидаются переговоры

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 23 июл – РИА Новости. Члены российской переговорной группы во дворец Чираган в Стамбуле провели обсуждения между собой после переговоров между главами российской и украинской делегаций, сообщает корреспондент РИА Новости.
Корреспонденту агентства удалось заснять общение российских переговорщиков, среди которых глава группы Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин и замминистра обороны РФ Александр Фомин, перед полноформатной встречей с украинской делегацией, которая должна состояться вечером среды.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Выступление Фидана на переговорах России и Украины ожидается в 20.35
Вчера, 20:30
 
Третий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреРоссияСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинАлександр Фомин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала