https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030833159.html

Украинская делегация прибыла в Турцию, заявили в Раде

Украинская делегация прибыла в Турцию, заявили в Раде - РИА Новости, 23.07.2025

Украинская делегация прибыла в Турцию, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:35:00+03:00

2025-07-23T13:35:00+03:00

2025-07-23T13:38:00+03:00

турция

в мире

россия

стамбул

алексей гончаренко

дмитрий песков

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле."Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html

турция

россия

стамбул

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турция, в мире, россия, стамбул, алексей гончаренко, дмитрий песков, верховная рада украины