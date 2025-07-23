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Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией
Владимир Зеленский увеличил состав украинской делегации для переговоров с Россией с 12 до 14 человек, свидетельствует указ, опубликованный на его сайте. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:48:00+03:00
2025-07-23T09:48:00+03:00
2025-07-23T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский увеличил состав украинской делегации для переговоров с Россией с 12 до 14 человек, свидетельствует указ, опубликованный на его сайте. Из документа следует, что состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский. Вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого на переговоры поедет его заместитель Андрей Фомин.Ранее в среду источник сообщил РИА Новости, что состав российской делегации не изменился.Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. На новой встрече предполагается обсуждение меморандумов и гуманитарных вопросов.Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют. Россия эту информацию не подтверждала.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил РИА Новости информацию о таком предложении. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.
https://ria.ru/20250723/sostav-2030769675.html
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В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Турция, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с РФ до 14 человек