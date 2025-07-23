https://ria.ru/20250723/dagestan-2030992855.html

Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы

Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы - РИА Новости, 23.07.2025

Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы

Совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием шерсти планируют реализовать Дагестан и Белоруссия, сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:38:00+03:00

2025-07-23T21:38:00+03:00

2025-07-23T21:38:00+03:00

республика дагестан

белоруссия

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747585740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30049792f1e0ac4b0161c0015a854a90.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием шерсти планируют реализовать Дагестан и Белоруссия, сообщили в пресс-службе правительства российского региона. "Дагестан и Беларусь планируют совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием качественной шерсти С таким заявлениям к дагестанской стороне в ходе встречи на площадке Дома Дружбы (в Махачкале – ред.) обратилась председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, возглавившая прибывшую накануне делегацию Республики Беларусь", – говорится в сообщении. Лугина предложила реализовать на территории Дагестана программу по созданию школьной формы, которая будет включать весь процесс – от переработки дагестанской шерсти до шитья одежды делового стиля в виде жилетов, которые можно предложить всем дагестанским школьникам. Изделия будут выполнять исключительно из дагестанского сырья. "Алгоритм взаимодействия: дагестанская шерсть делает пряжу нашим белорусским камвольным предприятиям, а вязать и изготавливать одежду мы можем как у вас, так и у нас, потому что вы тоже начали развивать вязаное производство. Будет здорово, если все дагестанские школьники будут носить эти жилеты — это своего рода культура, которую бы будем нести в школьные учебные заведения", - отметила Лугина. Сообщается, что председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал реализацию программы на территории Дагестана, подчеркнув, что она будет внедряться в школьных учреждениях республики. Для реализации проекта привлекут местных производителей и переработчиков шерсти. Также в среду дагестанское предприятие ООО "Кавказская шерсть" и одно из крупнейших белорусских предприятий легкой промышленности ОАО "Камволь" подписали в Махачкале двустороннее соглашение о сотрудничестве. Как рассказали в правительстве Дагестана, в рамках договора белорусское предприятие будет изготавливать ткань, а также швейные изделия из сырья, предоставляемого заказчиком в лице ООО "Кавказская шерсть". Общая сумма договора составляет 50 миллионов рублей. Абдулмуслимов подчеркнул значимость реализации проекта как для Белоруссии, так и Дагестана, отметив, что это только первый этап тесного сотрудничества в рамках развития отрасли по переработке шерсти.

https://ria.ru/20250509/dagestan-2015893117.html

https://ria.ru/20250716/dagestan-2029583873.html

белоруссия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, махачкала