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Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы - РИА Новости, 23.07.2025
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Республика Дагестан
 
21:38 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dagestan-2030992855.html
Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы
Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы - РИА Новости, 23.07.2025
Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы
Совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием шерсти планируют реализовать Дагестан и Белоруссия, сообщили в пресс-службе правительства РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T21:38:00+03:00
2025-07-23T21:38:00+03:00
республика дагестан
белоруссия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием шерсти планируют реализовать Дагестан и Белоруссия, сообщили в пресс-службе правительства российского региона. "Дагестан и Беларусь планируют совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием качественной шерсти С таким заявлениям к дагестанской стороне в ходе встречи на площадке Дома Дружбы (в Махачкале – ред.) обратилась председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, возглавившая прибывшую накануне делегацию Республики Беларусь", – говорится в сообщении. Лугина предложила реализовать на территории Дагестана программу по созданию школьной формы, которая будет включать весь процесс – от переработки дагестанской шерсти до шитья одежды делового стиля в виде жилетов, которые можно предложить всем дагестанским школьникам. Изделия будут выполнять исключительно из дагестанского сырья. "Алгоритм взаимодействия: дагестанская шерсть делает пряжу нашим белорусским камвольным предприятиям, а вязать и изготавливать одежду мы можем как у вас, так и у нас, потому что вы тоже начали развивать вязаное производство. Будет здорово, если все дагестанские школьники будут носить эти жилеты — это своего рода культура, которую бы будем нести в школьные учебные заведения", - отметила Лугина. Сообщается, что председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал реализацию программы на территории Дагестана, подчеркнув, что она будет внедряться в школьных учреждениях республики. Для реализации проекта привлекут местных производителей и переработчиков шерсти. Также в среду дагестанское предприятие ООО "Кавказская шерсть" и одно из крупнейших белорусских предприятий легкой промышленности ОАО "Камволь" подписали в Махачкале двустороннее соглашение о сотрудничестве. Как рассказали в правительстве Дагестана, в рамках договора белорусское предприятие будет изготавливать ткань, а также швейные изделия из сырья, предоставляемого заказчиком в лице ООО "Кавказская шерсть". Общая сумма договора составляет 50 миллионов рублей. Абдулмуслимов подчеркнул значимость реализации проекта как для Белоруссии, так и Дагестана, отметив, что это только первый этап тесного сотрудничества в рамках развития отрасли по переработке шерсти.
https://ria.ru/20250509/dagestan-2015893117.html
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белоруссия, махачкала
Республика Дагестан, Белоруссия, Махачкала
Дагестан и Белоруссия планируют совместный проект создания школьной формы

Дагестан и Белоруссия хотят создать школьную форму с использованием шерсти

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка школьников к учебному году
Подготовка школьников к учебному году - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка школьников к учебному году. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием шерсти планируют реализовать Дагестан и Белоруссия, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.
"Дагестан и Беларусь планируют совместный пилотный проект по созданию школьной формы с использованием качественной шерсти С таким заявлениям к дагестанской стороне в ходе встречи на площадке Дома Дружбы (в Махачкале – ред.) обратилась председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, возглавившая прибывшую накануне делегацию Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
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Лугина предложила реализовать на территории Дагестана программу по созданию школьной формы, которая будет включать весь процесс – от переработки дагестанской шерсти до шитья одежды делового стиля в виде жилетов, которые можно предложить всем дагестанским школьникам. Изделия будут выполнять исключительно из дагестанского сырья.
"Алгоритм взаимодействия: дагестанская шерсть делает пряжу нашим белорусским камвольным предприятиям, а вязать и изготавливать одежду мы можем как у вас, так и у нас, потому что вы тоже начали развивать вязаное производство. Будет здорово, если все дагестанские школьники будут носить эти жилеты — это своего рода культура, которую бы будем нести в школьные учебные заведения", - отметила Лугина.
Сообщается, что председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал реализацию программы на территории Дагестана, подчеркнув, что она будет внедряться в школьных учреждениях республики. Для реализации проекта привлекут местных производителей и переработчиков шерсти.
Также в среду дагестанское предприятие ООО "Кавказская шерсть" и одно из крупнейших белорусских предприятий легкой промышленности ОАО "Камволь" подписали в Махачкале двустороннее соглашение о сотрудничестве. Как рассказали в правительстве Дагестана, в рамках договора белорусское предприятие будет изготавливать ткань, а также швейные изделия из сырья, предоставляемого заказчиком в лице ООО "Кавказская шерсть". Общая сумма договора составляет 50 миллионов рублей. Абдулмуслимов подчеркнул значимость реализации проекта как для Белоруссии, так и Дагестана, отметив, что это только первый этап тесного сотрудничества в рамках развития отрасли по переработке шерсти.
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