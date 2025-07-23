https://ria.ru/20250723/chiragan-2030984797.html

Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган

Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган - РИА Новости, 23.07.2025

Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган

Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле пройдёт во дворце Чираган после окончания третьего раунда переговоров с украинской делегацией в среду, сообщил РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:57:00+03:00

2025-07-23T20:57:00+03:00

2025-07-23T21:03:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030981563_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1219e708151ef870bf5f835bf232680f.jpg

СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле пройдёт во дворце Чираган после окончания третьего раунда переговоров с украинской делегацией в среду, сообщил РИА Новости источник."Будет после переговоров. … Там же (где и переговоры - ред.)", - сказал он, комментируя время и место пресс-подхода.Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров.Представители иностранных СМИ, в том числе из Турции, Китая, Белоруссии, а также Великобритании, США получили аккредитацию для освещения пресс-конференции делегации российских переговорщиков в Стамбуле.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250723/fidan-2030980882.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия