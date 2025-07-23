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Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
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20:57 23.07.2025 (обновлено: 21:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/chiragan-2030984797.html
Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган
Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган - РИА Новости, 23.07.2025
Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле пройдёт во дворце Чираган после окончания третьего раунда переговоров с украинской делегацией в среду, сообщил РИА Новости, 23.07.2025
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россия
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле пройдёт во дворце Чираган после окончания третьего раунда переговоров с украинской делегацией в среду, сообщил РИА Новости источник."Будет после переговоров. … Там же (где и переговоры - ред.)", - сказал он, комментируя время и место пресс-подхода.Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров.Представители иностранных СМИ, в том числе из Турции, Китая, Белоруссии, а также Великобритании, США получили аккредитацию для освещения пресс-конференции делегации российских переговорщиков в Стамбуле.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250723/fidan-2030980882.html
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россия
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Источник: пресс-конференция по итогам переговоров пройдет во дворце Чираган

Пресс-конференция по итогам переговоров РФ и Украины пройдет во дворце Чираган

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле пройдёт во дворце Чираган после окончания третьего раунда переговоров с украинской делегацией в среду, сообщил РИА Новости источник.
"Будет после переговоров. … Там же (где и переговоры - ред.)", - сказал он, комментируя время и место пресс-подхода.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины
Вчера, 20:41
Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров.
Представители иностранных СМИ, в том числе из Турции, Китая, Белоруссии, а также Великобритании, США получили аккредитацию для освещения пресс-конференции делегации российских переговорщиков в Стамбуле.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20.30 мск среды во Дворце Чираган, передает корреспондент РИА Новости. До этого источник сообщил РИА Новости, что главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Третий раунд переговоров России и Украины. Онлайн-репортаж >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
Вчера, 08:00
 
Россия
 
 
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