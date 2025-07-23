https://ria.ru/20250723/chibis-2030877700.html

Чибис предложил создать в Мурманске Центр подготовки арктических медиков

Чибис предложил создать в Мурманске Центр подготовки арктических медиков - РИА Новости, 23.07.2025

Чибис предложил создать в Мурманске Центр подготовки арктических медиков

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков на базе Мурманского Арктического... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:18:00+03:00

2025-07-23T16:18:00+03:00

2025-07-23T16:18:00+03:00

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МУРМАНСК, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать в Мурманске первый в России центр подготовки арктических медиков на базе Мурманского Арктического университета. Чибис принял участие в заседании Морской коллегии Российской Федерации в Москве под председательством помощника президента РФ Николая Патрушева. В ходе встречи обсуждались вопросы развития морской деятельности в стране, в том числе совершенствование медико-санитарного обеспечения и развитие арктического туризма. По вопросу медицинского обеспечения морской деятельности было принято решение о создании единой системы обслуживания плавсостава, которая включает разработку специальных стандартов для Арктики, формирование реестров медучреждений для моряков и водолазов, оснащение судов современным оборудованием и внедрение телемедицинских технологий. Как отметил Чибис, для Мурманской области вопросы медицинского обеспечения морской деятельности принципиально важны: в регионе базируются Северный флот, "Атомфлот", работают водолазы, кессонщики, экипажи надводных и подводных судов. "Убежден, что медиков для работы в северных широтах нужно готовить здесь, в самой Арктике, где они смогут сразу понимать реальные условия — климат, логистику, специфику северной медицины. И отрабатывать на практике ситуации, с которыми могут столкнуться при работе в море. Поэтому предлагаю создать в Мурманске первый в стране специализированный центр подготовки таких специалистов на базе Мурманского арктического университета", — сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона. Глава региона также отметил важность создания в стране новых арктических аварийно-спасательных центров по поручению президента России Владимира Путина. "До 2028 года в Арктике появятся новые центры, где будут размещаться три службы одновременно: МЧС, ФМБА и "Морспасслужбы". Это позволит значительно повысить безопасность морской деятельности в нашем регионе", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20250721/nastavnik-2030362905.html

https://ria.ru/20250709/arktika-2028224989.html

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мурманск, россия, андрей чибис, мурманская область, арктика