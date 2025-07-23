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Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем
Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем - РИА Новости, 23.07.2025
Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил обязать регионы России обеспечивать приехавших учителей служебным жильем. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:59:00+03:00
2025-07-23T17:59:00+03:00
2025-07-23T17:59:00+03:00
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил обязать регионы России обеспечивать приехавших учителей служебным жильем. "Эта программа ("Земский учитель" - ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями - ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей, а также предлагаем закрепить обязанность регионов обеспечивать приехавших учителей служебным жильем", - сказал Чернышенко во время совещания. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом стало развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".
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общество, россия, дальний восток, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дальний Восток, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем
Чернышенко предложил обязать регионы обеспечивать приехавших учителей жильем