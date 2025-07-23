https://ria.ru/20250723/chernyshenko-2030912843.html

Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем

Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем - РИА Новости, 23.07.2025

Чернышенко предложил регионам обеспечивать иногородних учителей жильем

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил обязать регионы России обеспечивать приехавших учителей служебным жильем. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:59:00+03:00

2025-07-23T17:59:00+03:00

2025-07-23T17:59:00+03:00

общество

россия

дальний восток

дмитрий чернышенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972897_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_150b9da35ac6e68b088db0efa867bfcd.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил обязать регионы России обеспечивать приехавших учителей служебным жильем. "Эта программа ("Земский учитель" - ред.) крайне важная, и правительство продолжит по вашему поручению ее реализацию. Если вы поддержите, мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как в Дальнем Востоке, с воссоединенными (территориями - ред.), то есть с миллиона до 2 миллионов рублей, а также предлагаем закрепить обязанность регионов обеспечивать приехавших учителей служебным жильем", - сказал Чернышенко во время совещания. Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами правительства РФ, основным вопросом стало развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер".

https://ria.ru/20250723/peskov-2030814347.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дальний восток, дмитрий чернышенко, владимир путин