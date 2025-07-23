https://ria.ru/20250723/burya-2030764254.html
На Земле произошла слабая магнитная буря
На Земле произошла слабая магнитная буря - РИА Новости, 23.07.2025
На Земле произошла слабая магнитная буря
Слабая магнитная буря произошла ночью на Земле, в течение двух суток ожидаются ещё, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:42:00+03:00
2025-07-23T08:42:00+03:00
2025-07-23T10:53:00+03:00
наука
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Слабая магнитная буря произошла ночью на Земле, в течение двух суток ожидаются ещё, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Земле наблюдается осложнение геомагнитной обстановки. Произошла магнитная буря уровня G1", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Отмечается, что геомагнитные возмущения планетарного масштаба связаны с воздействием на планету потоков быстрого солнечного ветра. Геомагнитная обстановка начала осложняться ещё вчера вечером около 22.00 мск, рассказали учёные. Первая короткая магнитная буря случилась около 02.00 мск. Её уровень которой составил минимальный балл по принятой 5-балльной шкале - G1. "В течение суток ожидаются повторные события близкого уровня с возможным усилением до категории G2. Вероятность более сильных бурь составляет менее 1%", - рассказали в Лаборатории. По прогнозу общая продолжительность времени, в течение которого магнитосфера будет выведена из равновесия, не должна превысить двух суток, а пик геомагнитных возмущений придется на 23 июля.
https://ria.ru/20250723/zemletryasenie-2030764140.html
https://ria.ru/20250723/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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российская академия наук, земля
Наука, Российская академия наук, Земля
На Земле произошла слабая магнитная буря
На Земле произошла слабая магнитная буря уровня G1
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Слабая магнитная буря произошла ночью на Земле, в течение двух суток ожидаются ещё, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле
наблюдается осложнение геомагнитной обстановки. Произошла магнитная буря уровня G1", - говорится в сообщении в Telegram-канале
лаборатории.
Отмечается, что геомагнитные возмущения планетарного масштаба связаны с воздействием на планету потоков быстрого солнечного ветра. Геомагнитная обстановка начала осложняться ещё вчера вечером около 22.00 мск, рассказали учёные.
Первая короткая магнитная буря случилась около 02.00 мск. Её уровень которой составил минимальный балл по принятой 5-балльной шкале - G1.
"В течение суток ожидаются повторные события близкого уровня с возможным усилением до категории G2. Вероятность более сильных бурь составляет менее 1%", - рассказали в Лаборатории.
По прогнозу общая продолжительность времени, в течение которого магнитосфера будет выведена из равновесия, не должна превысить двух суток, а пик геомагнитных возмущений придется на 23 июля.